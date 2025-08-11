Castelló d'Empúries recupera dues fonts emblemàtiques
La Font de l'Esplai dissenyada als anys 70 torna a funcionar després d'anys aturada per actes de vandalisme
L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha posat en servei de nou dues fonts emblemàtiques després de ser recuperades.
L’empresa municipal de serveis Castelló 2000 ha finalitzat recentment els treballs per a reparar les fonts que estaven fora de servei, pel seu mal estat de conservació i a causa del període de sequera.
Una de les fonts recuperades és la Font de l’Esplai, situada a la zona enjardinada al costat del Pavelló Municipal i Camp de Futbol Esplais. Aquesta font va ser dissenyada originalment als anys setanta pel castelloní, Pito Vidal, al llarg de molt temps ha estat inactiva per actes de vandalisme.
El projecte de recuperació a comptat amb el disseny realitzat per Elies Vidal, fill del dissenyador original, qui ha mantingut l’essència i l’estructura de la font, i també ha afegit llum a l’estructura de corten.
L’altra font recuperada es troba al Passeig de les Oques, on s’ha treballat la modificació del sistema del broll d’aigua per garantir un ús més eficient i sostenible de l’aigua, adaptant-la a les necessitats actuals d’estalvi i respecte al medi natural.
Pel que fa a la font situada a la Llotja, un element que també forma part del patrimoni urbà, es preveu iniciar els treballs de rehabilitació i adequació de nous mecanismes, una vegada finalitzat el Terra de Trobadors.
Amb aquestes actuacions, es reafirma el compromís municipal amb la conservació del patrimoni local, la sostenibilitat i millora dels espais públics, remaquen fonts municipals.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu