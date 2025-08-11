Circulen per Empuriabrava amb un cotxe robat, fugen en veure la policia i acaben detinguts
Els dos ocupants van abandonar el vehicle i van intentar fugir corrent, però van ser localitzats poc després
Dues persones han quedat detingudes per circular per Empuriabrava amb un cotxe robat. Els fets van ocórrer divendres passat a la nit, quan agents de la Policia Local de Castelló d’Empúries que feien vigilància rutinària van constatar que un vehicle de la marca Mercedes-Benz, en detectar presència policial, realitzava una maniobra erràtica i accelerava.
Tanmateix, els agents el van poder aturar més endavant. Llavors, les dues persones ocupants van sortir del vehicle corrents i el van abandonar. Comprovacions posteriors van confirmar que el cotxe constava com a sostret.
Gràcies a la descripció facilitada dels fugitius, la Policia Local va engegar una recerca. Poc després, es van localitzar les dues persones, que van ser detingudes com a presumptes autores d’un delicte de robatori o furt d’ús de vehicle.
