Els empresaris de Roses renoven la seva marca de promoció turística per potenciar la desestacionalització
Amb "Living Roses" es vol consolidar la població com una destinació de qualitat, sostenible i activa durant tot l’any
L’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus, que representa més de 200 empreses del municipi i dona feina a prop de 5.000 treballadors, ha renovat la imatge de la marca "Living Roses", el seu portal de promoció turística, amb l’objectiu de consolidar la població com una destinació de qualitat, sostenible i activa durant tot l’any.
La nova identitat visual busca, segons l'associació, "reforçar un model de turisme responsable i desestacionalitzat, realçant tot allò que fa de Roses un lloc únic: un patrimoni cultural i un entorn natural excepcional, una gastronomia d’alt nivell que aposta pels productes del territori, empreses i institucions compromeses amb la sostenibilitat i una badia ideal per a la pràctica d’esports nàutics".
Consolidar un model de turisme sostenible i de qualitat
La nova imatge de "Living Roses" posa en relleu la feina feta pels empresaris del municipi els darrers anys, amb iniciatives centrades en la sostenibilitat i l’excel·lència com el segell Cuidem Roses, que ja compta amb 24 empreses acreditades; la certificació Biosphere i l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible, que demostren un compromís ferm amb un model turístic respectuós amb el territori.
També es destaca l’aposta decidida pels productes de qualitat i de proximitat a través del segell Gastronomia d’origen, que ja té més de 30 restaurants adherits i que connecta amb el llegat d’innovació gastronòmica d’elBulli1846.
A més, amb la nova imatge es vol potenciar Roses com una destinació de turisme actiu i de natura, amb una oferta diversa que inclou camins de ronda, rutes de senderisme i ciclisme, i esports nàutics en una badia reconeguda per la UNESCO com una de les més belles del món.
"Volíem una imatge que representés allò que ja és una realitat: que Roses és molt més que sol i platja. És gastronomia, natura, cultura, esport i benestar durant tot l’any", expliquen des de l’Associació d’Empresaris Roses-Cap de Creus.
Una imatge que connecta amb l’essència del territori
"Living Roses" ha evolucionat amb una identitat clara, flexible i autèntica, dissenyada per transmetre de manera visual i emocional totes les experiències que ofereix Roses amb coherència i modernitat. Aquesta nova imatge convida a compartir la riquesa de Roses en tots els sentits i a seguir treballant per fer créixer un model turístic amb ànima, alineat amb els valors de sostenibilitat i autenticitat.
Segons apunten des de l'associació, el nou logotip, amb una flor estilitzada envoltada per ones turquesa, simbolitza la connexió amb la natura i la calma mediterrània. I el claim "On la calma és vida" sintetitza l’essència d’un projecte que vol posar en relleu una manera de viure més conscient i connectada amb l’entorn.
Així doncs, "Living Roses" es presenta com "una eina potent per comunicar el nou posicionament de Roses, adreçada a un visitant que busca experiències autèntiques i sostenibles i enriquidores, i que valora la qualitat, el benestar i la connexió amb el territori", conclouen des de l'associació.
