Roses atorgarà el Dracma de Plata al fundador del Grup Pretige Hotels, José Moyano

José Moyano, fundador del Grup Prestige Hotels, rep la Dracma de Plata 2025 per la seva trajectòria

vinculada a Roses. Es tracta de la màxima distinció de la Festa Major, amb què el consistori reconeix persones, entitats o col·lectius que han destacat per la seva aportació al municipi.

Al fundador del Grup Prestige Hotels se li reconeix una trajectòria empresarial i humana profundament arrelada a la vila. Amb una vida dedicada a l’impuls del sector turístic i hoteler, Moyano ha estat una figura clau en la transformació econòmica i social de Roses durant les darreres dècades, remarquen des de l'Ajuntament. Des de la fundació del Grup Prestige Hotels, el seu projecte ha contribuït a posicionar la vila com a destinació de referència, generant ocupació estable i oportunitats per a nombroses famílies, i consolidant-se com un exemple de compromís amb la comunitat.

La seva dedicació i esforç han deixat una petjada inesborrable en el teixit econòmic i social del municipi. Amb aquest reconeixement, l’Ajuntament de Roses, posa de manifest que reafirma la voluntat de posar en valor aquelles persones i empreses que, a través del seu treball constant i la seva implicació, contribueixen al progrés i al benestar col·lectiu.

El pròxim 15 d’agost a les 12 h, el Teatre Municipal de Roses acollirà l’acte de lliurament de la Dracma, dins dels actes de la Festa Major. L’esdeveniment, obert a tota la ciutadania, inclourà la projecció d’un vídeo commemoratiu dedicat al guardonat, com a reconeixement a una trajectòria marcada no només per l’èxit empresarial, sinó també per la seva implicació humana i socia

