Roses atorgarà el Dracma de Plata al fundador del Grup Pretige Hotels, José Moyano
L'Ajuntament considera que ha estat una figura clau en la transformació econòmica i social de Roses durant les darreres dècades
José Moyano, fundador del Grup Prestige Hotels, rep la Dracma de Plata 2025 per la seva trajectòria
vinculada a Roses. Es tracta de la màxima distinció de la Festa Major, amb què el consistori reconeix persones, entitats o col·lectius que han destacat per la seva aportació al municipi.
Al fundador del Grup Prestige Hotels se li reconeix una trajectòria empresarial i humana profundament arrelada a la vila. Amb una vida dedicada a l’impuls del sector turístic i hoteler, Moyano ha estat una figura clau en la transformació econòmica i social de Roses durant les darreres dècades, remarquen des de l'Ajuntament. Des de la fundació del Grup Prestige Hotels, el seu projecte ha contribuït a posicionar la vila com a destinació de referència, generant ocupació estable i oportunitats per a nombroses famílies, i consolidant-se com un exemple de compromís amb la comunitat.
La seva dedicació i esforç han deixat una petjada inesborrable en el teixit econòmic i social del municipi. Amb aquest reconeixement, l’Ajuntament de Roses, posa de manifest que reafirma la voluntat de posar en valor aquelles persones i empreses que, a través del seu treball constant i la seva implicació, contribueixen al progrés i al benestar col·lectiu.
El pròxim 15 d’agost a les 12 h, el Teatre Municipal de Roses acollirà l’acte de lliurament de la Dracma, dins dels actes de la Festa Major. L’esdeveniment, obert a tota la ciutadania, inclourà la projecció d’un vídeo commemoratiu dedicat al guardonat, com a reconeixement a una trajectòria marcada no només per l’èxit empresarial, sinó també per la seva implicació humana i socia
