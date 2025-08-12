Mor una banyista de 79 anys en una platja de Roses
La dona ha tingut una emergència mèdica mentre era a l'aigua
Una dona de 79 anys i nacionalitat francesa ha mort aquest dimarts al matí a la platja de la Punta de Rosesdesprés de patir una emergència mèdica mentre es banyava amb una amiga.
La banyista s’ha desplomat sobtadament poc abans de les onze i s’ha enfonsat a l’aigua. Ha estat rescatada pels socorristes i per la seva acompanyant.
Un cop a la sorra, se li han practicat maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP), que han continuat els efectius del SEM amb l’arribada d’una ambulància medicalitzada. Paral·lelament, la Policia Local de Roses ha desallotjat un tram de platja -aquesta està al costat del port esportiu- per facilitar l’aterratge de l’helicòpter del SEM.
Malgrat els esforços, no s’ha pogut salvar la vida de la dona. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de l'aixecament del cadàver i de les diligències corresponents, indiquen fonts consultades.
Pel que fa a les causes de la mort, hauran de determinar-se amb l'autòpsia, tot i que s’apunta que la dona podria haver patit un atac de cor. En el moment dels fets hi havia bandera verda a la platja.
Sis morts a les platges
La setmana passada va morir una dona de 81 anys a la platja del Port de Llançà. En aquest cas, la víctima passejava per la riba quan es va desplomar sobtadament i no va poder ser reanimada.
Protecció Civil la va comptabilitzar com una víctima més a les platges catalanes, i amb la mort registrada aquest dimarts a Roses, ja són sis les persones que han perdut la vida aquest estiu a la Costa Brava, des del 15 de juny. En tot cas, seran les autòpsies les que hauran de determinar les causes exactes de les últimes defuncions.
Subscriu-te per seguir llegint
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu