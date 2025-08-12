Un parapentista resulta ferit durant l’aterratge al Port de la Selva
Els Bombers han mobilitzat tres dotacions i l'helicòpter que l'ha extret de la zona
Un parapentista de 57 anys ha resultat ferit aquest dimarts al matí durant un aterratge al Port de la Selva. El succés ha tingut lloc poc abans de les vuit del matí, quan l’home ha acabat en una zona de difícil accés, a la part nord del Puig del Vaquer.
Ha estat ell mateix qui ha alertat el telèfon d’emergències 112 i ha comunicat que s’hauria fracturat el turmell. Tot i les lesions, ha pogut contactar amb els serveis d’emergència per indicar la seva ubicació i l’estat en què es trobava.
Els Bombers han mobilitzat tres dotacions terrestres per accedir fins al punt on es trobava el ferit. Un cop localitzat i feta la primera avaluació mèdica, han considerat necessari activar el Grup d’Actuacions Especials (GRAE) amb l’helicòpter, a causa de la dificultat del terreny per fer-ne l’evacuació per via terrestre.
Cap a tres quarts de nou del matí, l’helicòpter s’ha enlairat i els efectius han confirmat que l’home tenia el turmell trencat. A les deu, ha estat immobilitzat i col·locat en una llitera per ser traslladat fins al far de s'Arenella, on l’esperava una ambulància del SEM. Des d’allà ha estat evacuat a un centre hospitalari.
