Un foc de matolls afecta 10 metres lineals a la zona d’Empúries
L'incendi ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers
Ensurt de matinada al passeig de Sant Martí d’Empúries per un incendi de matolls.
Un incendi de vegetació s’ha declarat la matinada d’aquest dimarts entre la platja de les Muscleres i el conjunt arqueològic d’Empúries, al terme de l’Escala. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada i han mobilitzat dues dotacions dels Bombers.
Els efectius han treballat durant menys de dues hores i han pogut donar el foc per extingit.
Segons han informat els Bombers, han cremat aproximadament 10 metres lineals de vegetació, principalment matolls.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta