Incendi del motor d’una embarcació en una platja de Colera
Es mobilitzen Salvament Marítim i els Bombers
Aquest migdia hi ha hagut un ensurt a la platja de Garbet de Colera a causa d’un incendi en una embarcació.
Salvament Marítim i els Bombers s’han mobilitzat quan faltaven pocs minuts per les dotze fins a la zona. Els Bombers han aconseguit extingir el foc, que havia afectat el turbo del motor de l’embarcació. Mentrestant, Salvament Marítim ha remolcat l’embarcació fins al port.
Segons informen els Bombers, l’incendi s’ha resolt sense més danys a la nau i no s’han registrat ferits.
