Un incendi elèctric en un edifici de Figueres deixa diversos veïns sense subministrament
Els serveis d’emergència van actuar amb rapidesa i no va ser necessari reallotjar cap veí
Un incendi elèctric en un bloc de pisos del carrer Lleó, al barri de la Marca de l’Ham de Figueres, va mobilitzar diversos serveis d’emergència aquest dimecres pels volts de tres quarts de deu de la nit.
Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar una dotació per extingir el foc, que es va originar al quadre elèctric de l’edifici. També s’hi van activar la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d’Esquadra i el SEM.
L’incendi es va controlar ràpidament i no va provocar ferits. Tot i això, 19 pisos van quedar sense subministrament elèctric a causa de l’avaria. Segons informa l’Ajuntament, l’empresa COMSA va dur a terme una connexió provisional per restablir el servei.
Malgrat l’ensurt, no va ser necessari reallotjar cap dels veïns.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026