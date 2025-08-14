Un incendi elèctric en un edifici de Figueres deixa diversos veïns sense subministrament

Els serveis d’emergència van actuar amb rapidesa i no va ser necessari reallotjar cap veí

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Figueres

Un incendi elèctric en un bloc de pisos del carrer Lleó, al barri de la Marca de l’Ham de Figueres, va mobilitzar diversos serveis d’emergència aquest dimecres pels volts de tres quarts de deu de la nit.

Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar una dotació per extingir el foc, que es va originar al quadre elèctric de l’edifici. També s’hi van activar la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d’Esquadra i el SEM.

L’incendi es va controlar ràpidament i no va provocar ferits. Tot i això, 19 pisos van quedar sense subministrament elèctric a causa de l’avaria. Segons informa l’Ajuntament, l’empresa COMSA va dur a terme una connexió provisional per restablir el servei.

Malgrat l’ensurt, no va ser necessari reallotjar cap dels veïns.

