Navata modificarà el POUM en contra dels parcs solars

El consistori va celebrar recentment una sessió informativa per als veïns del municipi per compartir resultats d’aquest procés

Terrenys afectats pel projecte.

Marc Testart

Navata

L’Ajuntament de Navata ha aprovat inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per a la regulació de la implantació d’instal·lacions d’energia eòlica i fotovoltaica en sòl no urbanitzable. El consistori va celebrar, a finals del mes de juliol, una sessió informativa per als veïns del poble, amb l’objectiu de "compartir el resultat provisional d’aquest procés".

El 12 de març passat, l’Ajuntament de Navata va presentar al Registre dels Serveis Territorials a Girona del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica la sol·licitud d’inici del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Navata per a la regulació de la implantació d’instal·lacions d’energia eòlica i fotovoltaica en sòl no urbanitzable.

En data 24 d’abril, es va emetre informe de Medi Natural (Biodiversitat i espais naturals protegits) dels Serveis Territorials del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, de sentit FAVORABLE, que concreta a l’apartat de conclusions les següents prescripcions: Valorada la documentació presentada, es conclou que la Modificació puntual POUM de Navata per a la regulació de la implantació d’instal·lacions d’energia eòlica i fotovoltaica en sòl no urbanitzable, en relació amb la seva afectació al vector medi natural, no es considera necessari que la proposta se sotmeti al tràmit valuació ambiental estratègica ordinària.

Amb la publicació de l’acord d’aprovació inicial, s’obre, ara, un període d’informació pública i presentació d’al·legacions, durant el qual ciutadans i entitats poden formular observacions o propostes de modificació. Un cop tancat aquest període i analitzades les al·legacions rebudes, es procedirà a la redacció definitiva del text, que podrà incorporar ajustos tècnics i jurídics per matisar i perfeccionar la regulació proposada abans de la seva aprovació final.

Tanmateix, com la norma que es modifica regula la implantació en el municipi de projectes que podrien haver de ser sotmesos al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental (en funció de la tipologia d’instal·lació i de la seva ubicació), caldrà que aquests s’analitzin individualment i, en cas de ser necessari, que se sotmetin als tràmits d’avaluació que determini la normativa aplicable.

