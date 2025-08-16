La 33a Schubertíada arrenca a Vilabertran amb un concert d'Elionor Martínez, Ferran Albrich i Victoria Guerrero
El concert ha comptat amb obres de Schubert i un homenatge a Eduard Toldrà
Aleix Freixas
La Shcubertíada de Vilabertran ha arrencat aquest dissabte al vespre la 33a edició amb un concert de la soprano Elionor Martínez, el baríton Ferran Albrich i la pianista Victoria Guerrero. El concert suposa tot un homenatge al mateix festival, ja que els tres artistes han estat becats pel programa 'Lied the Future'. El repertori d'aquesta primera nit a la canònica de Vilabertran ha arrencat amb obres de Franz Schubert però també han interpretat peces de Gabriel Fauré, Pauline Viardot, Claude Debussy i un homenatge final a Eduard Toldrà, el referent del Noucentisme català. La programació seguirà aquest diumenge amb el baríton Florian Boesch.
Com és habitual, el pont de Santa Maria esdevé el tret de sortida de la Schubertíada, el festival que homenatja Franz Schubert des de l'Alt Empordà. Enguany, la inauguració ha tingut lloc aquest dissabte a dos quarts de nou del vespre a la canònica de Santa Maria de Vilabertran. El concert inaugural ha anat a càrrec de tres músics molt vinculats al festival. En el cas del baríton Ferran Albrich i la soprano Elionor Martínez van participar en el projecte 'Lied the Future' en les edicions 2022 i 2023. La directora artística, Sílvia Pujalte, explica que la pianista Victoria Guerrero també havia format part del projecte i des d'aleshores s'han fet diverses col·laboracions amb la Schubertíada.
A banda de la vinculació dels intèrprets amb la promoció de joves talents, el concert inaugural també ha estat especial perquè era la primera vegada que artistes catalans que havien participat en el projecte inauguraven la Schubertíada. Per a Sergi Albrich aquest ha estat un encàrrec que li ha despertat "molta satisfacció però molta responsabilitat al mateix temps". "Saber que seràs el primer en cantar un lied és un honor", afirmava el baríton minuts abans d'arrencar el concert.
Albrich i Martínez han arrencat amb obres de Franz Schubert en el que ha estat "un viatge musical". El baríton ha explicat que les peces interpretades arrencaven a Alemanya, passaven per la França de Pauline Viardot i Claude Debussy i finalitzaven a Catalunya en un homenatge al referent compositor català Eduard Toldrà.
Per a Ferran Albrich el concert d'aquest dissabte també era un moment per promocionar la qualitat musical de compositors catalans i una comoditat de poder cantar en la llengua materna. En aquest sentit, el baríton assegura que tot i dominar molt bé l'accent alemany quan toca interpretar peces de Schubert, quan ho fa amb obres catalanes li permet adoptar més matisos en la veu perquè són sonoritats adquirides des de la infància.
El concert d'aquest dissabte és el primer d'una programació que s'allargarà fins al 31 d'agost. A més, la Schubertíada es presenta com un "refugi climàtic" en plena onada de calor perquè la canònica compta des de l'any passat amb aire condicionat. "Ara el públic pot venir tranquil", afirma la directora artística de la mostra, Sílvia
