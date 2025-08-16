El Cap de Creus es blinda pel risc d'incendi i obliga diversos ciclistes a repensar la ruta
Els Agents Rurals posen cartells informatius en tots els accessos
Aleix Freixas (ACN)
El Parc Natural del Cap de Creus s'ha blindat aquest cap de setmana davant de l'elevat risc d'incendi. Els accessos estan totalment tancats i això ha portat a diversos ciclistes haver de repensar la ruta que tenien planejada. Molts curiosos aprofitaven el dissabte per venir pedalant fins a alguna cala, però els agents cívics que hi havia en un dels accessos de Roses han informat que no podien accedir dins del parc natural per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa des d'aquest dissabte a la mitjanit. Els Agents Rurals han posat cartells informatius en tots els accessos del parc natural recordant la prohibició de circular-hi tant a peu, com en bici.
L'activació del nivell 4 del pla Alfa al Parc Natural del Cap de Creus ha enganxat desprevinguts més ciclistes que excursionistes. L'avís per altes temperatures segurament ha dissuadit a tots aquells que volien fer rutes a peu pel parc natural, però no ha passat el mateix per als que anaven sobre dues rodes. N'hi ha que s'han trobat informadors i agents cívics que els han explicat la situació abans que entressin i d'altres que se n'han adonat mentre estaven dins. I fins i tot n'hi ha que n'han sortit sense ser conscients de la restricció.
De tota manera, la gran majoria d'ells s'han mostrat comprensius amb la mesura. És el cas de Laura Díez i Raquel González, dues ciclistes que han sortit de Sant Pere Pescador i tenien previst anar a banyar-se a alguna de les cales que hi ha dins del parc després de fer una ruta per carretera. Els agents cívics de l'Ajuntament de Roses els han explicat que no podien accedir dins del parc i les noies han decidit canviar de destí. "A l'aigua hi acabarem igual, però anirem a Roses fora dels límits del parc", explicava a l'ACN una de les ciclistes.
De fet, estaven al cas de les altes temperatures, però no de l'activació del pla alfa. És el mateix que ha passat a dos altres ciclistes que han entrat dins del parc a dos quarts de nou del matí. "No hi havia ningú a enlloc, ni cap avís", explicava un d'ells. Cap a dos quarts de dues han tornat a sortir pel mateix punt des d'on han entrat, a Roses. I ho han fet sense encara ser conscients que hi havia la prohibició de circular-hi en bici. "Enlloc hem vist cap cartell de res".
Entremig, alguns que ja tenien reserva per anar a algun dels restaurants que hi ha dins del parc i tenien la intenció de fer algun camí de ronda. Després de veure la prohibició canviaven la caminada per una remullada a les cales. "És comprensible amb la situació que vivim", explicava una dona.
L'entrada en vigor de les restriccions, doncs, ha agafat desprevingut a més d'un malgrat que tothom ha mostrat comprensió i complicitat amb la mesura. Des del Govern recorden que les altes temperatures combinades amb la Tramuntana porten a la zona a una situació extrema de risc d'incendi i el pla Alfa garanteix que cap persona corri el risc d'estar en un entorn natural en cas d'incendi. Les mesures s'allargaran, com a mínim, fins aquest diumenge perquè la previsió meteorològica endureix encara més el risc de patir un incendi a l'Empordà.
