Dos ferits greus en un xoc frontal de matinada al Port de la Selva
Els Bombers van haver d'excarcerar un dels conductors
Un xoc frontal entre dos vehicles al Port de la Selva ha deixat aquesta matinada quatre ferits, dos d'ells de gravetat. L'accident es va produir quan faltaven uns deu minuts per les tres de la matinada al quilòmetre 3 de la carretera Gi-612, que uneix el Port de la Selva i Llançà. A causa del xoc frontal, un dels conductors va quedar atrapat dins el vehicle i va necessitar ser excarcerat per part dels Bombers, que hi van enviar nou dotacions. Efectius del SEM van traslladar els ferits greus a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
L'accident s'ha produït en una jornada negra a les carreteres gironines, ja que en poques hores han mort dues persones en dos accidents més: Aquest matí a Viladamat, un ciclista ha mort després de ser envestit per un cotxe amb el conductor begut, que ha estat arrestat, i a les Llosses un motorista ha perdut la vida després d'una sortida de via.
Amb les morts d'avui, ja són 91 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany (dades provisionals), 28 de les quals motoristes.
- Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
- Tres rescats en tres hores a Queralbs
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
- Rescaten de matinada 12 excursionistes perduts a l'Alta Garrotxa, tres d'ells menors
- Toni Martín, caporal de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos: «Comprar malament és patrocinar les xarxes del tràfic il·legal d’animals»