El Cap de Creus és un dels nou espais naturals que continuaran tancats per risc màxim d'incendi
Els visitants es mostren comprensius amb les restriccions i busquen alternatives
El Govern mantindrà aquest dilluns les actuals restriccions
Arnau Martínez / Aleix Freixas
Fins a nou espais naturals de Catalunya segueixen tancats aquest diumenge, el dia de risc més extrem d'incendi que viu el país. En tots ells els Agents Rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa i això impedeix que la gent hi circuli. Al Parc Natural del Cap de Creus, els agents s'han trobat amb desenes de turistes que volien anar a la platja. En la majoria dels casos, la gent s'ha mostrat comprensiva per les restriccions i ha decidit recular.
L'onada de calor arriba al seu pic aquest diumenge i es preveuen temperatures que superin els 40 graus, una situació que genera un risc d'incendi elevat. Als extrems nord i sud del país, a més, s'hi suma l'entrada del vent de Tramuntana i Mestral que empitjora la situació. De fet, al Cap de Creus ha començat a bufar el vent des de primera hora del matí i a poc a poc s'ha anat deixant sentir cada vegada més.
Davant d'aquesta situació de risc extrem, els Agents Rurals mantenen el tancament dels accessos en nou espais naturals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Ponent i l'Alt Empordà. En tots ells hi ha el nivell 4 del Pla Alfa activat i això prohibeix la circulació de persones dins del massís, sigui en vehicle, en bici o fins i tot a peu.
Al Cap de Creus habitualment ja hi ha restriccions de circulació per evitar aglomeracions a l'estiu. Això fa que molta gent hagi intentat accedir igualment al recinte. La majoria d'ells ho feien amb una reserva per a un restaurant per aquest diumenge. Fins ara, aquesta reserva et permetia accedir a l'espai reservat i molts aprofitaven per anar-hi de bon matí i banyar-se en alguna de les platges que hi ha al parc.
Amb el nivell 4, però, la gent només pot entrar-hi una hora abans de la reserva per tal de limitar al màxim la circulació de persones en cas que hi hagués un incendi. Això ha fet que desenes de vehicles s'aturessin a la carretera de Cala Montjoi on els Agents Rurals havien posat el punt de control. La majoria dels vehicles que aturaven es mostraven comprensius davant de la situació i canviaven de lloc per passar el dia.
És el cas d'en Joan que explica que a l'Empordà estan "molt habituats" a aquestes restriccions pel constant risc d'incendi que hi ha per la manca de pluja i la Tramuntana. Per això assegura que cal "ser prudent" i complir amb les restriccions que s'apliquen i, d'aquesta manera, garantir que es preservi el paisatge i la seguretat de la gent.
L'Ainoa també tenia una reserva per anar a dinar a Cala Pelosa i tenia pensat "passar el dia a la platja". Amb l'avís dels Agents Rurals, ha decidit fer mitja volta i anar a buscar alguna platja de Roses. "Entenem que no es permeti l'accés perquè si hi hagués un incendi i s'hagués d'evacuar la gent per aquesta carretera seria un infern", explicava.
Al mateix temps que controlaven els vehicles que intentaven accedir al parc, els Agents Rurals també han advertit alguns ciclistes de la restricció. "Directe cap a Roses i sense sortir de la carretera", els deien.
Sense bany a les Muntanyes de Prades
Les Muntanyes de Prades és un dels altres espais tancats per l'alt risc d'incendi. Els llocs de major afluència de gent a l'estiu és on hi ha rius per banyar-se com els gorgs de la Febró i les Tosques, a Capafonts, encara més avui que s'esperen temperatures elevades. A l'accés principal dels gorgs hi ha una patrulla dels Mossos d'Esquadra vetlla perquè es compleixin les restriccions, a més d'un informador que explica als visitants la prohibició d'entrar al bosc.
Només una desena de vehicles s'han apropat fins a la zona per anar a remullar-se, però en trobar-se el control han hagut de recular. La Marina i la seva família havien vingut des de diversos municipis de la demarcació de Barcelona. "Ens han dit que estava tot tancat pel risc d'incendis, així que ens en tornem, sense veure els gorgs, però és el que toca", comentava. Ha explicat que no sabia que hi havia restriccions, però deia que és "comprensible amb aquestes temperatures".
Falta de recursos
Per gairebé tots els camins de les Muntanyes de Prades hi ha cintes de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) o dels Agents Rurals que barren l'accés a les zones boscoses. A Capafonts hi ha un informador al camí principal per arribar a les Tosques. L'alcalde del poble, Sergi Serra, assenyalava a l'ACN que és la zona on hi ha "més afluència", però també lamentava que el tram baix del riu queda descobert. "Som un poble petit, no tenim brigada, no tenim recursos. Hi ha zones que les tenim penjades, que no podem cobrir", assenyalava.
Serra remarcava que "no hi ha prou recursos ni personal" per regular i tancar un espai tan gran com les Muntanyes de Prades. "Avui en dia hi ha gent que si no veu l'autoritat no fa cas. El que no pots fer és encarar-te amb la gent", apunta. "Sovint hi ha conflicte", reconeix.
Amb tot, l'alcalde fa una crida a què la ciutadania sigui "conscient" de la situació actual. Avisa que els grans incendis que hi ha a l'estat espanyol poden arribar a Catalunya: "Tots estem dins aquest bombo i qualsevol dia ens tocarà aquí".
Serra insisteix que els "preocupa molt" un incendi forestal, tenint en compte la calor que fa i la mica d'aire que bufa. Aquest diumenge al matí, des de l'oficina de turisme que es troba a l'entrada del municipi, han hagut d'advertir diversos grups que anaven amb motxilles que no es podia accedir a la muntanya. "El bosc està molt sec, a la més mínima que passi alguna cosa seria bastant greu", avisa.
Es manté l'alerta
El Govern ha anunciat que aquest dilluns es mantindran les actuals restriccions per tal d'evitar incendis forestals. Així, continuaran tancats els 9 espais naturals que tenen l'accés restringit des de dissabte i no es podran fer certes activitats al medi natural. A més, hi haurà 116 municipis de 13 comarques diferents en perill extrem d'incendi. Es tracta de localitats de l'Alt Camp, l'Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.
Els pronòstics auguren una lleugera millora respecte d'aquest diumenge, que ha estat el zenit del risc d'incendis d'aquest estiu per l'onada de calor, la baixa humitat i el vent. El perill, però, segueix molt alt a Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i punts de l'Alt Empordà.
- Detingut un conductor begut per l'atropellament mortal d'un ciclista a la GI-623, a Viladamat
- Un home de 80 anys mor ofegat a la platja de Sant Antoni
- Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
- L’Ajuntament de Ripoll demana implicació als comerciants per obrir els caps de setmana
- Tres rescats en tres hores a Queralbs
- Gazzaniga es tira un tret al peu
- Gazzaniga condemna l’estrena del Girona (1-3)
- Girona ha perdut 1.000 comerços en l’última dècada