S’accidenta a Empuriabrava un conductor amb una taxa d’alcohol sis vegades superior a la permesa

Un control de la Policia Local de Castelló d'Empúries, en una foto d'arxiu. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Un conductor molt begut va patir un accident divendres 15 d'agost al vespre a Empuriabrava, al sector Xaloc. L’home, de 59 anys, va perdre el control del vehicle i va acabar encastant-se contra les pilones d’un carril bici. Afortunadament, no va resultar ferit ni va causar danys a tercers.

Els fets van tenir lloc cap a les vuit del vespre i van mobilitzar efectius de la Policia Local de Castelló d'Empúries, el SEM i els Bombers.

En arribar al lloc, els agents van detectar que el conductor presentava signes evidents d’embriaguesa. En sotmetre’l a la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat molt superior al límit legal: 1,74 mg/l en la primera prova i 1,72 mg/l en la segona, és a dir, més de sis vegades per sobre del permès.

Davant d’aquests fets, l’home -sense antecedents- va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol. La Policia Local també va procedir a immobilitzar el vehicle.

