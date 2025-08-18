Noves mesures per reduir l’excessiva velocitat dels vehicles a Arenys d’Empordà
Els veïns i veïnes d’aquesta entitat de població de Garrigàs feia temps que alertaven de la problemàtica a la carretera GIV-6226
El mes de juliol passat, es van dur a terme les obres de formació de quatre ressalts i la senyalització corresponent a la carretera GIV-6226, al nucli d’Arenys d’Empordà, a Garrigàs, amb un cost de 5.696 euros. L’obra ha estat finançada íntegrament per l’Ajuntament de Garrigàs. Els veïns feia temps que alertaven de l’excessiva velocitat dels vehicles en aquest tram, i l’Ajuntament havia sol·licitat reiteradament a la Diputació de Girona —titular de la via— mesures per reduir el risc. Tot i que inicialment la normativa de Xarxa Viària no permetia la instal·lació de ressalts, sí que es van autoritzar semàfors reguladors del pas, que es van posar en funcionament l’abril de 2023.
Això va obligar a limitar la velocitat a 30 km/h, i aquesta nova situació, juntament amb la presència d’habitatges a banda i banda de la carretera, va permetre replantejar la instal·lació dels ressalts, que finalment van ser autoritzats.
Amb aquesta actuació, es millora la seguretat viària, especialment per a les cases que tenen l’accés principal a la carretera.
