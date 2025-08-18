Roses lliura el Dracma de Plata al fundador del Grup Prestige Hotels

L'Ajuntament en destaca l'aportació al desenvolupament turístic i social del municipi, però també la generació de centenars de llocs de treball

L'alcalde, a la dreta, entregant el Dracma de Plata.

L'alcalde, a la dreta, entregant el Dracma de Plata. / Ajuntament de Roses

L'Ajuntament de Roses fa entrega del Dracma de Plata al fundador del Grup Prestige Hotels, José Moyano Izquierdo. Va ser divendres durant la Festa Major en un acte al Teatre Municipal. El guardó reconeix la seva aportació al desenvolupament turístic i social de Roses, amb una trajectòria marcada per la creació d’oportunitats i el compromís amb el municipi.

L'alcalde, Josep Maria Martínez, va explicar que "hi ha persones que treballen des del silenci, que no reclament protagonisme, però que deixen una empremta fonda i inesborrable en el cor del poble". Per Martínez, "Roses fa un gest de justícia i reconeixement cap a una d'aquestes persones, el senyor José Moyano Izquierdo" i amb el lliurament del Dracma "volem donar-li les gràcies", "no només amb veu institucional, sinó amb la veu de moltes veus, de tantes persones, famílies, generacions, que han trobat a través de vostè una oportunitat, una porta oberta, una feina digna i un tracte humà".

El projecte vital i empresarial de José Moyano ha estat estretament vinculat a Roses des de fa dècades. Des dels inicis, amb l’obertura dels primers establiments hotelers, fins a la consolidació del Grup Prestige Hotels, Moyano ha esdevingut una figura clau en la transformació econòmica i social del municipi, remarca l'Ajuntament. La seva aposta pel turisme de qualitat, la generació de centenars de llocs de treball i la voluntat d’oferir un tracte proper i humà han convertit la seva trajectòria en un referent al sector i en un motor de progrés per a la Vila.

L’empresari ha estat reconegut no només per la seva contribució en l’àmbit econòmic, sinó també per la seva sensibilitat social i per la manera com ha sabut teixir vincles amb la comunitat, tractant treballadors, col·laboradors i clients com una part de la seva gran família.

