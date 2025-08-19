Demanaran que la nova biblioteca de Figueres porti el nom de l'escriptor Vicenç Pagès Jordà
L’actriu i professora Glòria Cristina impulsa una iniciativa ciutadana i recull adhesions per presentar-la a la comissió del Nomenclàtor perquè aquesta tingui en compte la proposta
Cristina Vilà Bartis
Glòria Cristina, professora i actriu, encara recorda com i quan va conèixer a l’escriptor Vicenç Pagès Jordà (1963-2022). Va ser l’any 2016 quan, arran de la preparació d’una lectura d’autors empordanesos contemporanis, va contactar-hi. Es van veure a Torroella de Montgrí on l’escriptor ja estava establert. «Va ser molt especial per mi trobar-me amb un autor al qual adorava», reconeix. Des d’aleshores, Glòria Cristina es va convertir en la veu que presentava o llegia fragments dels seus llibres en les presentacions a l’Empordà. «Li tenia molt d’amor, respecte i devoció perquè crec que a l’era de la IA no tornarà a haver-hi un escriptor com en Vicenç, és únic», diu. Tenint en compte aquest vincle personal, però també el prestigi de l’escriptor figuerenc, reconegut entre altres amb el Premi Nacional de Cultura 2014 i el premi Sant Jordi 2013, Glòria Cristina s’ha bolcat en impulsar una iniciativa ciutadana per sol·licitar que la futura segona biblioteca de Figueres porti el seu nom perquè aquesta «serà la millor manera d’homenatjar-lo, que se’l llegeixi i se’l conegui».
Glòria Cristina és conscient que la construcció d’aquest equipament queda lluny perquè a hores d’ara no està ni projectat, però ha decidit avançar-se perquè la comissió del Nomenclàtor, ens que decidirà sobre aquesta qüestió, només es reuneix dues o tres ocasions a l’any. Així, quan toqui tractar el tema, ja tindran el nom de Vicenç Pagès sobre la taula al costat d’altres possibles opcions. Cristina treballa en aquesta proposta tot l’estiu, recollint adhesions de persones de diferents àmbits de la societat, principalment de Figueres i l’Empordà, tot i que també d’arreu del país, ja que la dimensió de l’escriptor és nacional. Aquesta llista de suport a la seva petició, que Cristina entrarà al registre el pròxim 27 d’agost, coincidint amb el tercer aniversari de la mort de Vicenç Pagès, «és molt transversal» i entre els noms destaquen els de l’escriptor Quim Monzó o el de l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que coneixien a Pagès i que s’hi han volgut sumar després que els arribés la notícia a través d’autors gironins. «Això va començar amb una llista petita d’amics i amigues i pel boca-orella s’ha anat fent gran, m’ha desbordat», explica. La llista definitiva, que només custodia ella, supera de llarg les dues-centes adhesions.
Glòria Cristina creu fermament que Vicenç Pagès mereix aquest reconeixement, «l’homenatge que Figueres encara li té pendent; el d’una ciutat que ell va convertir en escenari de quasi totes les seves novel·les», el retrat d’una generació i d’un temps. Cristina és del parer que «la gent, encara ara, no és conscient de la transcendència que té Vicenç Pagès com a escriptor. Era una persona única, un autor que treballava tots els gèneres a un nivell excel·lent». Com a bona coneixedora i lectora de tota la seva producció, destaca, entre altres, «la cura que tenia amb el llenguatge, amb l’estructura, amb modernitzar i enriquir el text».
Una filtració sense permís
Sobre aquest tema, val a dir que la setmana passada es va filtrar a les xarxes, sense permís de Cristina, «una llista errònia i provisional» que no deixava de ser «un document que és un esborrany». Ella desmenteix, com s’ha arribat a insinuar, que hi hagi cap partit polític ni l’equip de govern darrere aquesta «iniciativa ciutadana». També afirma rotunda que «no és una llista seleccionada ni tancada». De fet, qui vulgui sumar-se o informar-se encara és a temps. Pot escriure un correu a gloriacristroura@gmail.com. Hi ha temps fins al 25 d’agost.
