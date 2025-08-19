Més funcionaris agredits al Puig de les Basses malgrat la reducció d’incidents
El centre penitenciari de Figueres registra menys violència entre interns, però més atacs al personal, amb un augment dels casos greus i un canvi en el perfil dels agressors
El centre penitenciari Puig de les Basses ha registrat un augment en el nombre de funcionaris agredits durant els primers set mesos del 2025, malgrat que el volum total d’incidents ha disminuït lleugerament en comparació amb el mateix període de l’any passat.
Segons dades públiques del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, entre l’1 de gener i el 31 de juliol d’aquest any, 47 funcionaris han estat víctimes d’agressions, davant dels 45 registrats l’any anterior. L’increment és del 4,4%. En canvi, el nombre d’incidents amb agressions a treballadors ha baixat de 32 a 28, una reducció del 12,5%. Les dades indiquen que, tot i que hi ha menys situacions violentes, aquestes afecten més persones en cada cas.
Pel que fa a la gravetat, les agressions amb lesions greus s’han duplicat, passant de dues a quatre, mentre que les agressions amb resultat de lesions lleus han disminuït, de 30 a 24.
Els sindicats de presons han alertat reiteradament sobre les agressions en els centres penitenciaris. Denuncien que treballen en condicions de risc i demanen més mesures de seguretat, més recursos i personal per poder garantir la seva protecció i la d’altres interns.
277 agressions totals
Durant aquest període, la presó ha registrat un total de 277 agressions. Aquesta xifra suposa una caiguda del 6,7% respecte al mateix període del 2024, quan se’n van comptabilitzar 297. També ha baixat el nombre de persones internes identificades com a agressores, que ha passat de 297 a 268, tot i que la població penitenciària ha crescut lleugerament fins als 1.410 interns.
La ràtio mensual d’agressions ha oscil·lat entre l’1,70 per cada 100 interns al mes de febrer i les 5,71 a l’abril, amb valors destacats també al març (5,67) i al juliol (5,11).
En l’anàlisi per tipus d’agressions, les xifres mostren una reducció clara de les violències entre interns, que han passat de 16,02 a 13,48 per cada 100 persones internes. En canvi, les agressions a funcionaris han pujat lleugerament, de 2,60 a 2,98. Les temptatives d’agressió contra treballadors s’han mantingut estables.
Per franges d’edat, destaca la caiguda de la conflictivitat entre els interns més joves (fins als 24 anys), que han passat d’una ràtio de 69,19 agressions per cada 100 interns el 2024 a 47,78 aquest 2025. En canvi, la població adulta només ha experimentat una lleu disminució.
El comportament per sexes també presenta canvis rellevants: la ràtio d’agressions comeses per homes ha crescut de 22,65 a 26,39, mentre que en el cas de les dones gairebé s’ha duplicat, passant d’11,11 a 19,28.
Pel que fa a la nacionalitat, tant les persones internes estrangeres com les de nacionalitat espanyola han reduït la seva incidència en agressions, si bé les primeres continuen mostrant una ràtio superior: 24,43 davant de 19,62.
La ràtio global d’agressions al centre durant aquest període és de 19,65 per cada 100 persones internes, amb una ràtio de persones agressores de 19,01. Aquests valors situen el Puig de les Basses en una franja mitjana-alta de conflictivitat dins del sistema penitenciari català, amb registres similars als de centres com Quatre Camins o Lledoners, però clarament per sota del centre de Joves, que encapçala el rànquing amb una ràtio de 36,49.
La majoria d’incidents, per alteracions de l’ordre
Pel que fa a la tipologia d’incidents registrats, les alteracions de l’ordre són les més habituals i representen aproximadament el 77% del total. Les vagues -motivades per qüestions sanitàries, regimentals o personals- suposen un 12%. Altres incidents com incendis (0,9%), protestes col·lectives (0,3%) i els que afecten directament la salut dels interns (autolesions, temptatives de suïcidi o sobredosis) completen prop del 10% restant.
El Departament considera alteracions de l’ordre aquells casos en què interns incompleixen instruccions i dificulten el funcionament habitual del centre. Aquests episodis es consideren greus quan provoquen lesions, danys materials importants o posen en risc la seguretat del centre. També es tipifiquen situacions com agressions sexuals a funcionaris, temptatives d’agressió sense dany, vagues, protestes organitzades, autolesions greus o sobredosis que requereixen atenció hospitalària.
