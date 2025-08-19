La planta Empuriabrava ja pot dessalinitzar aigua per a la Costa Brava nord en cas d’emergència
El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona ha acabat la instal·lació de quatre mòduls d’ultrafiltració i quatre més d’òsmosi inversa que estaran disponibles si arriba un nou episodi de sequera severa
Jordi Agustí: «La part positiva de la sequera és que ens ha permès accelerar inversions»
Santi Coll
La situació d’emergència generada per l’extrema sequera dels darrers tres anys va obligar les administracions locals i supramunicipals a moure fitxa. L’Alt Empordà va ser una de les comarques més castigades per la falta d’aigua, la qual cosa va donar peu a la posada en marxa de diversos projectes, per la via d’urgència, destinats a generar nous recursos o aprofitar els existents per a garantir l’abastament d’aigua a la població. El Consorci d’Aigües Costa Brava Girona es va posar ràpidament les piles en diferents fronts, entre ells el de reaprofitament dels recursos de l’aqüífer de la Muga.
Aquest estiu, el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha completat la instal·lació de quatre mòduls d’ultrafiltració i quatre d’osmosi inversa, coneguts popularment amb el nom de dessaladores, al parc del Trabuc, just al costat de l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’Empuriabrava. Segons aquest organisme vinculat a la Diputació de Girona, es tracta «d’actuacions estratègiques que contribuiran a millorar la garantia de l’abastament d’aigua a la Costa Brava nord davant de futures sequeres i en un context d’emergència climàtica com l’actual».
Tractament integrat a l'ETAP
Segons la informació facilitada pel Consorci, els mòduls d’ultrafiltració contenen un tipus de tractament de membranes per eliminar amb molta eficàcia partícules i macromolècules de l’aigua, i està pensat com a pretractament de qualitat per a una part del cabal d’entrada de la potabilitzadora, arribat del pantà de Darnius-Boadella i també de l’efluent secundari de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Figueres.
Aquestes instal·lacions han quedat plenament integrades dins el funcionament ordinari del servei d’abastament en alta del Consorci d’Aigües a la Costa Brava nord.
En paral·lel, també s’han instal·lat quatre mòduls d’osmosi inversa, un tractament de membranes que elimina les sals dissoltes en l’aigua, i s’han construït cinc pous, també al parc del Trabuc. En aquest cas, únicament entraran en servei en situacions d’urgència; per tant, de manera discontínua i quan sigui estrictament necessari, són un recurs addicional per reforçar el sistema d’abastament.
Una inversió compartida
El cost total de les obres ha estat de 6.428.878 euros: 2.401.986 euros, els mòduls d’ultrafiltració, i 4.026.892 euros, les plantes d’osmosi i la construcció de pous. El finançament ha anat a càrrec en un 75% per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de la Generalitat de Catalunya i la resta, amb fons propis del Consorci d’Aigües.
Aquestes inversions se sumen a altres accions que impulsen la interconnexió de xarxes, la millora dels tractaments, la reutilització d’aigua i la diversificació de fonts, amb l’objectiu de construir un model de gestió hídrica més robust, eficient i preparat per a l’escenari de sequera estructural existent.
Els deures a Empuriabrava ja estan fets
El gerent del Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’enginyer figuerenc Jordi Agustí, explica que «aquesta actuació es deriva d’una evident situació d’emergència que ens obligava a buscar nous recursos davant del buidatge progressiu que presentava l’embassament de Darnius-Boadella. Les aigües que podíem aprofitar no tenien la mateixa qualitat que les que arribaven del Pantà i calia tractar-les amb la tecnologia adequada, que és la que hem implementat. Un d’aquests recursos provenia de l’aigua residual de Figueres que l’ACA ha remuntat fins a Pont de Molins. Aquesta aigua ens podia arribar o bé pel canal dels regants o bé captant-la directament nosaltres».
"L’ETAP d’Empuriabrava va ser dissenyada l’any 1985 per a una situació d’embassament ple i amb aigua bona, per tant, calia actualitzar els sistemes de potabilització de l’aigua"
La instal·lació dels nous equipaments tenen una explicació molt clara: «L’ETAP d’Empuriabrava va ser dissenyada l’any 1985 per a una situació d’embassament ple i amb aigua bona, per tant, calia actualitzar els sistemes de potabilització de l’aigua, que és el que hem fet amb molta celeritat amb els quatre mòduls nous d’ultrafiltració. L’altre recurs prové dels pous que hem obert al Trabuc i que aprofiten l’aigua de l’aqüífer de la Muga, una aigua salinitzada i que necessita ser tractada amb els quatre mòduls restants amb el sistema d’osmosi, que serveixen per a dessalar-la».
Jordi Agustí deixa clar que aquesta actuació «és un element substitutiu important dels recursos normals en cas d’un nou episodi de sequera en el nostre àmbit d’actuació, la Costa Brava Nord, però no en faríem prou. Hem augmentat la resiliència, guanyem en capacitat d’adaptar-nos a la realitat del canvi climàtic. Són plans que sumen, com el que estem portant a terme a la depuradora de Roses amb el projecte Aiguaneix que ens ha de permetre reutilitzar l’aigua depurada amb plenes garanties».
"La sequera també l’hem de veure com una oportunitat, perquè ens ha fet actuar d’una manera molt ràpida, per la via de l’emergència hem estat capaços d’executar projectes com el d’Empuriabrava amb molt menys temps del que hauria estat normal"
L’enginyer Jordi Agustí coneix bé tot el cicle de l’Aigua, en el seu moment va dirigir l’empresa Fisersa i també va ser el director de l’ACA. Ara dirigeix el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona. En tots tres llocs ha hagut d’afrontar situacions difícils a causa d’avaries importants o efectes de sequeres i inundacions. Per això fa una lectura tècnica de la situació actual i considera que «la sequera també l’hem de veure com una oportunitat, perquè ens ha fet actuar d’una manera molt ràpida, per la via de l’emergència hem estat capaços d’executar projectes com el d’Empuriabrava amb molt menys temps del que hauria estat normal. La part positiva de la sequera és que ens ha permès accelerar inversions que hauríem hagut de fer igualment, tard o d’hora»
