Detenen un multireincident per dos robatoris comesos en un sol dia a Figueres
L'home va ser detingut minuts després dels fets i va ingressar a la presó el mateix dia
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el 15 d’agost un delinqüent multireincident de 32 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força comesos el mateix dia a la ciutat. Després de passar a disposició judicial, el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó.
Els fets van començar a primera hora de la matinada, quan els agents van rebre l’avís d’un robatori a una benzinera. En arribar, van comprovar que l’autor havia forçat una finestra lateral per accedir al local. Un cop dins, havia obert les caixes enregistradores i sostret diversos productes d’alimentació.
Més tard, el mateix dia, els Mossos van ser alertats d’un segon robatori en un establiment de restauració situat a prop de la benzinera. En aquest cas, l’autor va forçar la porta posterior de l’establiment i es va endur la caixa enregistradora.
Poc després, els agents van localitzar el sospitós amagat a la zona de la porta posterior del restaurant, on guardava la caixa robada i un tornavís.
El detingut, amb antecedents policials, va passar a disposició judicial el mateix dia de la detenció, moment en què el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.
