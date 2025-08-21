Continua la mobilització ciutadana per salvar la pineda de la Farella, a Llançà
La Iaeden ha iniciat una recollida de signatures i una parada informativa a la platja
Diversos col·lectius ecologistes i veïns s’han unit per evitar la construcció de 62 habitatges i usos hotelers a la pineda de la Farella, a Llançà. La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha engegat una campanya de recollida de signatures per protegir aquest espai natural de gran valor ecològic i paisatgístic de Llançà. La seva biodiversitat i el seu valor com a espai natural en un entorn cada cop més urbanitzat han encès les alarmes entre veïns i entitats mediambientals, davant el projecte de construcció.
Parada informativa a la platja de la Farella
La IAEDEN ha organitzat la recollida de signatures amb una parada informativa a peu de platja per alertar sobre les conseqüències d’aquest desenvolupament urbanístic. La iniciativa es va iniciar el dia 19, avui i continuarà el 24 d’agost. Des de l’entitat s’adverteix que la destrucció d’aquest bosc suposaria una nova agressió al litoral i es perdria un espai d’alt valor ecològic que actua com a refugi de fauna i pulmó verd per al municipi. «Estem davant d’un dels últims racons naturals de la costa que encara no ha estat engolit pel formigó», denuncien.
La campanya demana una revisió del planejament urbanístic que permet aquest tipus de projectes, amb l’objectiu de prioritzar la preservació del territori davant la pressió urbanística i turística.
