Un ferit en un xoc entre dos cotxes a Bàscara

L’accident va tenir lloc a l’N-II, just al pas pel centre del poble

Els dos vehicles accidentats a Bàscara.

Els dos vehicles accidentats a Bàscara. / Marc Marcos

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Dos cotxes que circulaven per l’N-II van xocar al pas pel centre de Bàscara, just en un encreuament que dona accés a Esponellà. Els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers es van desplaçar al lloc dels fets.

Els Bombers van haver d’intervenir per ajudar a sortir del vehicle una copilot de 71 anys, que va resultar ferida lleu. A l’interior del mateix cotxe viatjava també el seu marit, que va sortir il·lès. En l’altre vehicle hi havia un conductor de 51 anys que no va patir ferides, tot i que va patir un atac d’ansietat a causa de l’accident, segons informem els Bombers.

L'accident de trànsit de Bàscara

L'accident de trànsit de Bàscara / Marc Marcos

La dona ferida va patir contusions al braç i al tòrax, i el SEM la va traslladar amb ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona per rebre assistència.

Arran de l’accident, es va haver de tallar la carretera mentre es retiraven els vehicles accidentats, fet que va provocar expectació entre els veïns del poble.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents