Un ferit en un xoc entre dos cotxes a Bàscara
L’accident va tenir lloc a l’N-II, just al pas pel centre del poble
Dos cotxes que circulaven per l’N-II van xocar al pas pel centre de Bàscara, just en un encreuament que dona accés a Esponellà. Els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers es van desplaçar al lloc dels fets.
Els Bombers van haver d’intervenir per ajudar a sortir del vehicle una copilot de 71 anys, que va resultar ferida lleu. A l’interior del mateix cotxe viatjava també el seu marit, que va sortir il·lès. En l’altre vehicle hi havia un conductor de 51 anys que no va patir ferides, tot i que va patir un atac d’ansietat a causa de l’accident, segons informem els Bombers.
La dona ferida va patir contusions al braç i al tòrax, i el SEM la va traslladar amb ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona per rebre assistència.
Arran de l’accident, es va haver de tallar la carretera mentre es retiraven els vehicles accidentats, fet que va provocar expectació entre els veïns del poble.
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Un pagès del Baix Empordà aconsegueix la meitat dels ingressos d'un camp de blat de moro amb un laberint per a turistes
- Vilobí d’Onyar, l’epicentre gironí del geocaching
- Una fuita d’aigua al Barri Vell de Girona revela diversos pisos ocupats
- Tres ferits, dos de greus, en xocar amb el seu cotxe contra un tractor carregat de palla a Biure
- Un llamp mata més de 200 ovelles
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona