Figueres posa protecció al servei de neteja als barris del sector oest

L'Ajuntament va haver d'intervenir perquè rebien amenaces, i avui s'ha fet una visita als barris per comprovar que la situació s'ha normalitzat

Els serveis de neteja als barris.

Els serveis de neteja als barris. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha hagut de garnatir protecció policial als serveis de neteja viària per treballar als barris del Culubret i Sant Joan, segons han informat, davant les amenaces que rebien per part d'alguns veïns per fer la seva feina.

Avui, l’alcalde de Figueres, la regidora de Serveis Urbans i el gerent de l’empresa municipal de serveis, Fisersa, han acompanyat als serveis de neteja per comprovar que aquests poguessin realitzar la neteja amb normalitat.

Un cop gestionada la situació i gràcies també a la interlocució amb alguns dels representants de les respectives associacions veïnals, s’ha procedit a recuperar el servei de neteja habitual.

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, qualifica la situació d’inadmissible i que “no podem permetre que els veïns honrats i cívics d’aquest barris hagin de viure en un espai brut i deixat per culpa d’uns quants.”

