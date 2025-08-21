Dos joves agredeixen una noia i li roben la bossa de mà a la sortida d’una discoteca d'Empuriabrava

La Policia Local deté els dos agressors al lloc dels fets i recupera el botí robat

Vehicles de la Policia Local de Castelló d'Empúries, en una imatge d'arxiu.

Vehicles de la Policia Local de Castelló d'Empúries, en una imatge d'arxiu. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúriesva detenir dos joves, de 21 i 23 anys, com a presumptes autors d’un robatori amb violència i intimidació que va tenir lloc la matinada del dimarts 19 d’agost al sector Aeroclub d’Empuriabrava. La víctima, una noia de 22 anys, va ser colpejada durant l’agressió i va requerir atenció mèdica.

Els fets van succeir cap a dos quarts de set del matí, a la sortida d’una discoteca de la zona. Els dos detinguts van atracar la noia per sostreure-li la bossa de mà, emprant la violència física, fet que va provocar les lesions lleus a la víctima. La noia va ser atesa pel SEM i va haver de ser traslladada a l’Hospital de Figueres per rebre atenció mèdica.

En rebre l’avís, els agents es van desplaçar immediatament al lloc dels fets, on van poder identificar els agressors i procedir a la seva detenció pel robatori violent. A més, van recuperar íntegrament el botí sostret, que contenia les pertinences personals de la víctima.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

Tracking Pixel Contents