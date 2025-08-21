Roba una cadena d'or a la Jonquera i intenta empassar-se-la per esquivar la detenció
Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van recuperar la joia, valorada en 500 euros, i investiguen l’origen de l’altra que portava el lladre
Agents dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de la Jonquera han detingut un jove de 18 anys per robar d'una estirada la cadena d'or d'un home.
El detingut, que té antecedents, està acusat de ser presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència.
El succés es remunta al 20 d'agost cap a les set de la tarda, quan un home va alertar la Policia Local que un individu li havia arrabassat violentament una cadena d’or del coll i havia fugit corrent. Immediatament, les forces policials van iniciar una recerca pel municipi.
Poc després, una patrulla dels Mossos va localitzar un jove que coincidia amb la descripció al cim d’una rotonda de l'N-II. En veure els agents, el sospitós va intentar fugir, però va ser interceptat. Durant la detenció, va intentar empassar-se les cadenes que portava al coll, però els agents ho van impedir.
Una de les cadenes, valorada en 500 euros, era la de la víctima, mentre que l’altra està sent investigada per determinar la seva procedència. La joia robada va ser retornada a la víctima.
Davant d’aquests fets, els Mossos i la Policia Local van detenir l’home per la presumpta comissió d’un delicte de robatori amb violència i van retornar la joia a la víctima, informen els Mossos.
El jove passarà pròximament a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres.
