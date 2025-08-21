PORTES OBERTES
VINCLE al barri de Sant Joan de Figueres
Sílvia Durany Guix
A VINCLE fa més d’una dècada que estem presents al barri de Sant Joan de Figueres, treballant colze a colze amb les famílies gitanes que hi viuen, acompanyant els processos de canvi i promoció comunitària des d’una mirada de reconeixement. Ho hem fet des del respecte a la seva identitat col·lectiva i des del convenciment que la promoció dels drets socials i culturals del poble gitano és una responsabilitat compartida.
Al llarg d’aquests anys, hem treballat per generar transformacions en el dia a dia de les persones del barri, amb una mirada integral i comunitària que posa al centre la dignitat i les fortaleses de les famílies. Hem impulsat programes d’acompanyament a la inserció laboral, accions de seguiment i prevenció de l’absentisme escolar, iniciatives de promoció de drets del poble gitano, propostes de dinamització comunitària per a diferents grups d’edat, estudis i diagnosis específiques, i projectes de mediació per a la millora de la convivència. Totes aquestes línies d’acció han estat possibles, en gran mesura, gràcies a la confiança i el suport de l’Ajuntament de Figueres i de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, així com a la implicació de les persones, famílies i entitats del barri, sense les quals aquest camí no tindria sentit.
El barri de Sant Joan, ha estat i és un dels escenaris on millor es posa en pràctica el model d’intervenció de VINCLE: un model basat en l’escolta activa, la presència sostinguda al territori i la implicació de les persones en el seu propi procés. La nostra trajectòria aquí no és només una intervenció tècnica, és un vincle teixit amb confiança, respecte i compromís. És també un testimoni de com l’acció social arrelada pot contribuir, amb constància i respecte, a enfortir les comunitats i fer front a les desigualtats.
A comarques gironines, desenvolupem la nostra activitat des de l’Hotel d’Entitats – Casal Cívic i Comunitari de la Rutlla, un espai de referència per a la participació ciutadana i el treball en xarxa. Des d’aquest, pensem, ideem i programem les nostres accions, construint projectes amb impacte social que connecten amb les realitats dels barris i les comunitats on intervenim. És des d’aquí que mantenim la proximitat amb els territoris gironins i la capacitat de resposta davant dels reptes socials que se’ns plantegen.
Considerant la diversitat cultural un valor fonamental de la nostra societat, des de VINCLE seguirem apostant per programes i serveis que parteixin d’un compromís clar amb la defensa i promoció dels drets del poble gitano. El nostre vincle amb aquest poble és històric, ferm i actiu. I com a entitat social compromesa amb la justícia i la cohesió, estarem a disposició de qualsevol administració local o pública que vulgui sumar per garantir el benestar i l’equitat allà on el poble gitano hi és present.
