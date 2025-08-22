Un accident obliga a tallar l'N-II a l'altura de Pont de Molins
Els serveis d’emergència atenen els ocupants i hi ha quatre ferits
Un accident de trànsit ha obligat a tallar completament aquest divendres al matí la carretera N-II en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Pont de Molins. El sinistre s’ha produït cap a tres quarts de nou del matí al punt quilomètric 674 de la via.
En el sinistre viari s’hi han vist implicats dos vehicles: un turisme i un monovolum tipus furgoneta. A conseqüència de la col·lisió, una persona ha quedat atrapada a l’interior d’un dels vehicles i ha hagut de ser excarcerada pels Bombers, que han mobilitzat diverses dotacions.
Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha activat ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, així com patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, que s’encarreguen de regular la circulació i investigar les causes de l’accident.
El Servei Català de Trànsit ha informat que hi ha quatre persones ferides -entre elles un menor d'edat-, tot i que de moment no han transcendit més detalls sobre el seu estat ni la gravetat de les lesions.
L’accident ha provocat afectacions importants a la mobilitat de la zona. La carretera N-II ha quedat completament tallada en els dos sentits.
