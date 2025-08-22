Col·lisió entre un cotxe i un camió a Bàscara
La col·lisió a l'AP-7 entre ambdós vehicles ha provocat un ferit lleu
Accident de trànsit la matinada d’aquest divendres a l’autopista AP-7, al seu pas per Bàscara.
Un cotxe i un camió que circulaven per aquesta via han col·lidit per causes que s’estan investigant.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat els serveis d’emergències, entre ells els Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.
Una persona que viatjava al cotxe ha resultat ferida de caràcter lleu. Ha estat atesa in situ pels sanitaris i posteriorment traslladada a l’Hospital de Figueres.
