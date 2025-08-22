Fauna
Els ous de tortuga careta trobats a la platja de Riells de l'Escala no són viables
El 27 de juliol una família va trobar el niu d'aquest rèptil mentre feia un forat per posar el parasol
A Sant Feliu de Guíxols, finalment es van alliberar 48 tortugues
L'Ajuntament de l'Escala ha explicat, a través del seu compte de X, que els experts del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic ,encarregats del seguiment dels nius de tortuga, han determinat a l’últim control que els 63 ous de tortuga careta trobats aquest 27 de juliol a la platja de Riells de l’Escala no són viables.
El motiu és que el niu era massa superficial es va mullar abans que fos localitzat, cosa que ha fet que la posta no prosperi. De fet, els investigadors ja ho van sospitar des del primer moment. Tot i així, van traslladar els ous a la platja de les Muscleres Petites per intentar garantir-ne la viabilitat. Es va delimitar i senyalitzar un tancat amb l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució del niu i garantir-ne les màximes condicions de protecció.
Primera posta al litoral de l'Escala
Aquest és el primer cop que es documenta una posta d’ous de tortuga careta al litoral de l’Escala, segons confirma l'Ajuntament. Els experts avisen, però, que el canvi climàtic, amb un augment progressiu de les temperatures, està fent que la costa catalana comenci a ser més favorable per tal que això succeeixi.
El de l'Escala és el segon niu que no prospera després del de platja d'Aro.
El que sí va prosperar va ser el niu de Sant Feliu de Guíxols. Després de quatre nits, es van poder alliberar 48 tortugues dels 101 ous que van pondre.
L'eclosió dels ous va començar el dia 14 amb la sortida de les primeres 25 tortuguetes. L'endemà, dia 15, en van sortir 7 més. El dia 16 d'agost van sortir-ne 14 més i, finalment, en el darrer dia, el 17 d'agost, es van salvar i alliberar 2 tortugues, coincidint amb l'obertura del niu.
Van ser alliberades a la platja de Sant Pol per facilitar l'entrada a mar obert sense obstacles.
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton