Figueres
S’accentua l’agonia dels contenidors soterrats als carrers i places de Figueres
Des de 2008, l'Ajuntament va arribar a crear-ne una vintena, quasi tots ells han quedat obsolets, amb constants i costoses avaries
A partir de la nova concessió del servei de neteja és previst que desapareixin
Santi Coll
El paisatge urbà del centre de Figueres ha vist com aquests darrers anys el deteriorament de les caixes de contenidors soterrats s’ha fet més que evident. En quasi tots els espais destinats a la recollida discreta de brossa i material de reciclatge ha calgut posar contenidors convencionals de superfície per a evidenciar aquesta realitat que els responsables municipals reconeixen des de fa temps: el sistema ha caducat, és obsolet i ja no funciona. Per això en el plec de clàusules de la nova concessió, que l’Ajuntament de Figueres acaba d’adjudicar a la unió d’empreses FCC-Arema, aquest sistema ja es dona per acabat.
Aquest estiu, el problema s’ha fet més evident que mai. No hi ha gaires bateries soterrades que no hagin estat substituïdes per contenidors a peu de carrer, amb la qual cosa s’estan ocupant espais públics que haurien d’estar destinats als vianants o al paisatge urbà.
Tots els governs municipals d’aquests darrers anys han hagut d’assumir les conseqüències de la caducitat d’un sistema que es va començar a aplicar el 2008 i que va tenir el seu moment àlgid entre el 2010 i el 2013, quan en conjunt es van crear una vintena de bateries de contenidors soterrats en aplicació del Pla de Barris del Centre Històric i d'altres projectes de millora urbana. L’objectiu era clar: "Alliberar espai públic i amagar la brossa i les deixalles de la vista de la gent".
Amb el temps, aquest sistema ha fracassat i ha generat una important despesa econòmica en reparacions, reconeguda recurrentment pels seus responsables. Els contenidors soterrats funcionen amb sistemes elèctrics i hidràulics, que són els que obren les plataformes amb les bústies dels contenidors i també els que eleven els contenidors de rodes fins a l’altura del carrer.
Aquesta classe de sistemes requereixen un alt manteniment. El seu deteriorament, segons les explicacions que s’han donat en diverses ocasions, ha estat degut a "unes condicions ambientals molt agressives". L’alta humitat en l’interior i els lixiviats molt corrosius han fet malbé les instal·lacions, la qual cosa s’afegeix a l’antiguitat dels equips.
Exemples per tot arreu
La mostra de tot plegat la podem trobar tant en els cèntrics dispositius de la Rambla, com a la plaça d’Isabel II, la vorera lateral de la plaça de la Tramuntana, la cruïlla del Rec Arnau amb el carrer Llançà o davant de la placeta del jardí Enric Morera, per citar-ne alguns dels espatllats.
En la nova concessió, que hauria d’entrar en servei a principi de 2026 si no hi torna a haver impugnacions com ha anat passant des de 2016, es preveu que es mantindran les mateixes illes de recollida actuals de superfícies, unes dues-centes, sense aquests espais soterrats. Els contenidors recolliran cinc fraccions: vidre, cartró, envasos, restes i orgànica. A més, es farà una prova pilot de recollida d’olis vegetals.
El sistema porta a porta s’estendrà als polígons industrials, on s’eliminaran les àrees d’aportació. L’objectiu és també reduir punts conflictius on sovint es troben abocaments. A les àrees comercials, hi haurà dos sistemes. Als establiments de restauració i als que treballen amb aliments, es farà recollida de restes i d’orgànica. A la resta d’establiments comercials del "rovell de l’ou" amb carrers com el Monturiol o el Méndez Núñez, es mantindrà el porta a porta de cartró i s’hi inclourà el d’envasos.
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton