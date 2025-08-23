Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella
Al capdavant d'Ensenyament, Sanitat i Serveis des del 2023 va participar en la fundació de Gent del Poble
Mor la regidora de Roses (2011-2015/2023-2025) Maria Àngels Arjona Crusella, coneguda com la Yanna.
La regidora d’Ensenyament, Sanitat i Serveis de Gent del Poble va morir ahir després d'una llarga malaltia.
L'Ajuntament de Roses lamenta la pèrdua i en un ple extraordinari avui al vespre té previst decretar diumenge com a dia de dol oficial i se suspendran els actes oficials previstos.
Maria Àngels Arjona Crusella va ser cofundadora del grup Gent del Poble el 2011. Aquell va entrar per primer cop com a regidora al costat del cap de llista Francesc Giner.
Va formar part de la llista, però no va fins al 2023 que va tornar a situar-se al capdavant entrant de nou a l'Ajuntament on el partit governa amb el PSC amb l'alcalde Josep Maria Martínez al capdavant.
Des del seu partit, han lamentat la pèrdua de qui diuen va ser "un puntal imprescindible des de la fundació del grup i una de les veus més assenyades, aportant reflexió, empatia i decisió".
