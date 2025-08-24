Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
Amy Sabaly es queixa que no pogués entrar amb la família a la instal·lació municipal figuerenca "sense DNI, NIE o passaport"
Fonts municipals recorden que és una "norma" i que es demana la identificació a "tothom, tant a qui compra entrada com als abonats"
La regidora d'Igualtat i Justícia Social de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, ha denunciat aquest cap de setmana la situació amb què es va trobar en intentar "gaudir d'una tarda familiar a la piscina municipal de Figueres". La política gironina, del mateix grup polític que l'alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), no va poder entrar perquè tots els membres de la seva família no es van poder identificar amb un document oficial. "Ens han impedit l'entrada sense DNI, NIE, passaport fins i tot als menors de 12 a 16 anys", va escriure Sabaly a les seves xarxes socials en un escrit que va concloure amb les reflexions "una norma que converteix l'oci en un entrebanc" i "Llàstima que es posin barreres als drets dels infants".
Fonts del govern municipal de Figueres expliquen que demanar la identificació "és una norma" per lluitar contra l'incivisme a les instal·lacions municipals i que es demana a "tothom, abonats i no abonats". Pel que fa al cas dels menors, des de l'ajuntament figuerenc es detalla que "demanem el DNI per contrastar la identitat i l'edat dels menors, a efectes de saber quina tarifa cobrar".
