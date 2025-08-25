Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses
Hi intervenen 250 agents de quatre cossos policials, amb entrades en habitatges i locals sospitosos de contenir mercaderia falsificada
Els Mossos d’Esquadra, la Policia Local de RosesGuàrdia Civil i la Policia Nacional han posat en marxa aquest dilluns un nou dispositiu conjunt per combatre la venda il·legal coneguda com a top manta, especialment concentrada al passeig de Santa Margarida. Tot i que al llarg de l’estiu ja s’han fet diverses actuacions similars, la d’avui destaca per la seva envergadura: un desplegament de 250 agents de diferents cossos policials.
L’objectiu és desmantellar de manera contundent una activitat il·legal que fa anys que està arrelada a aquesta localitat de la Costa Brava. El dispositiu inclou entrades en diversos habitatges i locals -garatges - trasters- on se sospita que s’hi emmagatzema mercaderia falsificada. També s'actuarà al passeig marítim.
Es preveuen detencions
La policia preveu detencions en el marc del dispositiu, i els investigats podrien afrontar càrrecs per delictes contra la propietat industrial i falsificació de marques. En cas que es tracti de persones en situació irregular, se’ls podria obrir un expedient d’estrangeria i procedir a la seva detenció.
El macrooperatiu ha començat cap a dos quarts de sis del matí i compta amb la participació d’agents d’investigació, seguretat ciutadana i ordre públic dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Policia Local de Roses, així com efectius d’altres unitats especialitzades. Es preveu que l’actuació s’allargui durant hores.
Pressió policial i política
En les darreres setmanes, les actuacions s’han centrat sobretot en vehicles que transportaven aquests productes falsos. De fet, el dispositiu de la setmana passada es va saldar amb la confiscació de prop de 1.800 articles falsificats, i en només dues setmanes ja se n’han retirat gairebé 4.000. En aquell operatiu, les accions es van concentrar en vehicles que es dirigien cap al passeig marítim, un dels principals punts de venda.
Aquest nou cop policial ha estat possible gràcies a la tasca prèvia de vigilància i investigació de la Policia Local, que manté reforçada la seva presència en zones estratègiques del municipi.
L’Ajuntament de Roses ha intensificat enguany les mesures per frenar el top manta al passeig de Santa Margarida. S’han instal·lat pilones al carril bici per evitar-hi la col·locació de mantes, i s’ha permès als restaurants ampliar les terrasses per ocupar l’espai habitual dels venedors.
Els operatius policials també actuen ara contra els compradors. S’han col·locat cartells i repartit fulletons avisant que comprar productes il·legals pot comportar multes de fins a 300 euros.
Com a dada destacada, aquest any s’ha detectat l’arribada de venedors procedents de llocs tan llunyans com Cadis, fet que evidencia la pressió que rep el municipi.
L’Ajuntament de Roses assegurava a principis d'agost que les mesures contra el top manta han permès reduir un 19% la presència de venedors ambulants il·legals al passeig de Santa Margarida. A principis d’agost de 2024 es van detectar 287 mantes, mentre que aquest 2025 la xifra ha baixat a 232. Tot i això, el consistori admet un repunt en les últimes dues setmanes, coincidint amb l’augment de l’afluència turística.
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible
- «Siguem 17.000, 20.000 o més, la Diverbeach tornarà a ser un èxit»
- Mor la regidora de Roses Maria Àngels Arjona Crusella