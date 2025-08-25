Més pressió policial i municipal contra el top manta a Roses
L’Ajuntament de Roses ha intensificat enguany les mesures per frenar el top manta al passeig de Santa Margarida
En les darreres setmanes, les actuacions contra el top manta a Roses s’han centrat sobretot en vehicles que transportaven aquests productes falsos. De fet, en un dispositiu durant la setmana passada es va saldar amb la confiscació de prop de 1.800 articles falsificats, i en només dues setmanes ja se n’han retirat gairebé 4.000. En aquell operatiu, les accions es van concentrar en vehicles que es dirigien cap al passeig marítim, un dels principals punts de venda.
Aquest nou cop policial ha estat possible gràcies a la tasca prèvia de vigilància i investigació de la Policia Local, que manté reforçada la seva presència en zones estratègiques del municipi.
L’Ajuntament de Roses ha intensificat enguany les mesures per frenar el top manta al passeig de Santa Margarida. S’han instal·lat pilones al carril bici per evitar-hi la col·locació de mantes, i s’ha permès als restaurants ampliar les terrasses per ocupar l’espai habitual dels venedors.
Els operatius policials també actuen ara contra els compradors. S’han col·locat cartells i repartit fulletons avisant que comprar productes il·legals pot comportar multes de fins a 300 euros.
Com a dada destacada, aquest any s’ha detectat l’arribada de venedors procedents de llocs tan llunyans com Cadis, fet que evidencia la pressió que rep el municipi.
L’Ajuntament de Roses assegurava a principis d'agost que les mesures contra el top manta han permès reduir un 19% la presència de venedors ambulants il·legals al passeig de Santa Margarida. A principis d’agost de 2024 es van detectar 287 mantes, mentre que aquest 2025 la xifra ha baixat a 232. Tot i això, el consistori admet un repunt en les últimes dues setmanes, coincidint amb l’augment de l’afluència turística.
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Mor Javier Cid, col·laborador de Sonsoles Ónega a Antena 3 i referent del periodisme i la defensa del col·lectiu LGTBIQ+
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- L’olotí que ho va deixar tot per menjar-se els millors tacos de Mèxic
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Vila-real - Girona (5-0), en directe
- Protecció Civil posa en alerta el pla Inuncat per la previsió de fortes pluges diumenge a la tarda
- Figueres comprarà un terreny de grans dimensions per construir habitatge assequible