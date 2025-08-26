Accident de dos camions a Garrigàs, un amb matèries perilloses
Els Bombers van confirmar que no hi havia fuita del tràiler
Accident entre dos camions a l’àrea de servei de l’AP-7 a Garrigàs.
Aquest dilluns cap a tres quarts de deu de la nit, un camió que feia marxa enrere per estacionar va col·lidir amb un altre vehicle pesant estacionat que transportava matèries perilloses.
L’impacte, de baixa intensitat, no va provocar ferits. Malgrat això, es van activar els serveis d’emergència, incloent-hi Mossos d’Esquadra i Bombers, per precaució davant la possible existència d’una fuita.
Els Bombers van inspeccionar el tràiler i van confirmar que no s’havia produït cap escampament ni afectació ambiental, informen des del cos d'emergències.
