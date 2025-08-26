Accident de dos camions a Garrigàs, un amb matèries perilloses

Els Bombers van confirmar que no hi havia fuita del tràiler

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Eva Batlle

Garrigàs

Accident entre dos camions a l’àrea de servei de l’AP-7 a Garrigàs.

Aquest dilluns cap a tres quarts de deu de la nit, un camió que feia marxa enrere per estacionar va col·lidir amb un altre vehicle pesant estacionat que transportava matèries perilloses.

L’impacte, de baixa intensitat, no va provocar ferits. Malgrat això, es van activar els serveis d’emergència, incloent-hi Mossos d’Esquadra i Bombers, per precaució davant la possible existència d’una fuita.

Els Bombers van inspeccionar el tràiler i van confirmar que no s’havia produït cap escampament ni afectació ambiental, informen des del cos d'emergències.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents