Cop policial contra el top manta a Roses: més de 30.000 articles falsificats valorats en quatre milions
El macrodispositiu ha permès desarticular gran part de la cadena logística que permetia la distribució de productes en el mercat il·legal
El macrodispositiu policial dut a terme dilluns a Roses ha permès desmantellar una part clau de la xarxa logística que alimentava el negoci il·legal del top manta al passeig marítim de Santa Margarida. L’operació, batejada com a “Operació Mocopo”, ha culminat amb la intervenció de més de 30.000 articles falsificats, amb un valor estimat de quatre milions d’euros. Es tracta, segons la policia, d’un dels cops més contundents dels darrers anys contra la venda il·legal de productes falsificats en aquesta zona de l aCosta Brava.
L’operació ha estat impulsada per la Guàrdia Civil de Girona, la Policia Nacional, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Roses, i va mobilitzar més de 250 agents de diferents unitats d’investigació, ordre públic i seguretat ciutadana.
El dispositiu, va començar a primera hora del matí de dilluns i es van realitzar quatre entrades i escorcolls a l’avinguda de la Bocana, molt a prop del passeig marítim de Santa Margarida: dos en domicilis que funcionaven com a centres operatius per a la gestió del material falsificat, i dos més en garatges utilitzats com a magatzems. Aquests punts estaven ubicats en carrers molt pròxims entre si i actuaven com a nodes logístics de la distribució il·legal.
Com a resultat dels registres, els agents van comissar més de 25.000 peces de roba i complements falsificats de marques de prestigi, 774 logotips preparats per ser estampats, sis vehicles -on també hi havia productes del top manta-, 18.940 euros en efectiu, i material divers vinculat amb l’activitat il·lícita, com embalatges, eines per a la manipulació de productes i documentació.
També es va practicar la detenció d’un home de 53 anys i nacionalitat senegalesa, considerat el presumpte cap de l’organització criminal, acusat d’un delicte contra la propietat industrial. A més, 25 persones més han estat citades a declarar com a investigades per la seva implicació en la xarxa, i vuit individus han estat proposats per a sanció administrativa per trobar-se en situació irregular al país.
Estructura i centre logístic
L’operació es va iniciar a principis de l’estiu, quan els investigadors van tenir coneixement de l’existència de diversos immobles que s’havien convertit en un autèntic centre logístic per a l’entrada i sortida de peces tèxtils falsificades, que posteriorment es distribuïen al llarg del passeig marítim.
Els agents van detectar l’existència d’una estructura organitzada. Els integrants coordinaven diàriament els moviments de la mercaderia: l'entrada, l’emmagatzematge i la sortida de la mercaderia il·legal, utilitzant turismes i furgonetes per distribuir-la, fins i tot fent enviaments a altres zones d’Espanya.
Aquesta acció representa un pas important per a la lluita contra la venda il·legal de productes falsificats a Roses, un problema que preocupa especialment els veïns i comerciants del municipi.
Totes les diligències i proves han estat entregades al Jutjat d’Instrucció número 2 de Figueres, que assumeix la instrucció de la causa.
