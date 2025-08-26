Detecten 36 casos de frau elèctric en un dispositiu al barri del Culubret de Figueres
Un nou dispositiu ha permès detectar 36 casos d'infraccions relacionades amb el frau elèctric en domicilis del barri del Culubret de Figueres. En total, s'han inspeccionat 86 immobles.
L’actuació ha començat aquest dimarts a primera hora del matí i ha comptat amb la participació d’agents de la Guàrdia Urbana de Figueres i dels Mossos d’Esquadra -aquests han comptat amb agents d'Ordre Públic i de Segutat Ciutadana-, així com tècnics de la companyia elèctrica Endesa, segons informa l'ajuntament.
Com en operatius anteriors, el dispositiu s’ha centrat en el carrer Major i els carrers perpendiculars, on ja s’havien detectat prèviament casos de connexions irregulars a la xarxa elèctrica.
L’objectiu d’aquestes intervencions és frenar la sobrecàrrega que provoquen els fraus en la xarxa elèctrica, un factor que es troba darrere dels talls de llum que afecten diversos veïns de la zona.
Durant les inspeccions, s’han detectat manipulacions de comptadors i connexions directes a la xarxa, pràctiques que suposen un risc per a la seguretat de les persones i perjudici al sistema elèctric.
Aquest operatiu s’emmarca dins d’un conjunt d’actuacions periòdiques en zones amb una elevada concentració d’irregularitats, com és el cas del Culubret, on ja s’han realitzat diversos controls en col·laboració amb les empreses subministradores per combatre el frau i minimitzar els talls de subministrament elèctric.
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut