Portbou estrena una planta d’osmosi i una estació de tractament per garantir el subministrament d'aigua

El Consorci d’Aigües de la Costa Brava ha invertit dos milions d’euros per posar al dia les dues instal·lacions

Un tècnic revisant la nova estació de tractament d'aigua potable de Portbou.

ACN

ACN

Portbou

Portbou estrena una nova planta d’osmosi i una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) que garantiran el subministrament a la població. El Consorci d’Aigües de la Costa Brava ha invertit dos milions d’euros per posar al dia les dues instal·lacions. L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha afirmat que és un dia “daurat” pel municipi perquè està “més a prop de disposar dels serveis públics que mereix”. La població s’abasteix d’aigua gràcies a un pou i al pantà. No obstant això, a l’estiu del 2024, en plena sequera, es va arribar a una situació límit perquè l’embassament no tenia gairebé aigua i la salinitat del pou era massa alta. Ara, amb la renovació de les dues instal·lacions, queda garantit l’abastament d’aigua.

