Portbou estrena una planta d’osmosi i una estació de tractament per garantir el subministrament d'aigua
El Consorci d’Aigües de la Costa Brava ha invertit dos milions d’euros per posar al dia les dues instal·lacions
Portbou estrena una nova planta d’osmosi i una nova estació de tractament d’aigua potable (ETAP) que garantiran el subministrament a la població. El Consorci d’Aigües de la Costa Brava ha invertit dos milions d’euros per posar al dia les dues instal·lacions. L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha afirmat que és un dia “daurat” pel municipi perquè està “més a prop de disposar dels serveis públics que mereix”. La població s’abasteix d’aigua gràcies a un pou i al pantà. No obstant això, a l’estiu del 2024, en plena sequera, es va arribar a una situació límit perquè l’embassament no tenia gairebé aigua i la salinitat del pou era massa alta. Ara, amb la renovació de les dues instal·lacions, queda garantit l’abastament d’aigua.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut