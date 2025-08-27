La iniciativa ciutadana perquè Figueres dediqui una biblioteca a Vicenç Pagès ja té el suport de 350 persones
Els promotors porten la proposta a la comissió del nomenclàtor tot i que no hi hagi data pel nou equipament
Una iniciativa ciutadana ha aconseguit el suport de més de 350 persones per aconseguir que Figueres bategi la futura segona biblioteca amb el nom de Vicenç Pagès. Es tracta de l'escriptor figuerenc que va morir el 2022. Els promotors retreuen que mai s'hagi donat el pes que pertocava a l'escriptor empordanès i per això consideren que la nova biblioteca és "una oportunitat" de fer l'homenatge que mai va rebre en vida. De moment, encara no hi ha data de construcció del nou equipament, però els impulsors de la campanya asseguren que volen plantejar-ho amb temps a la comissió del nomenclàtor abans no sigui massa tard.
Quim Monzó, Màrius Serra i Antoni Puigverd són alguns dels noms que s'han sumat a la campanya engegada a Figueres per aconseguir que l'ajuntament posi el nom de Vicenç Pagès a la futura biblioteca que s'haurà de construir aviat a la capital altempordanesa. Són algunes de les 350 persones d'una llista "transversal" on hi ha escriptors, llibreters, editors i sobretot figuerencs que volen dedicar el nou equipament a l'escriptor.
Una de les impulsores de la iniciativa, Glòria Cristina, assegura que Vicenç Pagès "és una persona amb gran transcendència que no se li ha donat la importància que es mereix". De fet, l'autor figuerenc va rebre el premi Sant Jordi, el de Mercè Rodoreda i el Premi Nacional de Cultura. Malgrat tot, Cristina creu que "no hi ha millor premi que portar el nom d'una biblioteca".
Els impulsors de la campanya recorden que l'equipament encara no té una data tancada de construcció però han apostat per iniciar la campanya ara abans que la comissió del nomenclàtor decideixi un nom. "Sabem que hi ha algunes propostes sobre la taula i nosaltres hi volem posar la de Vicenç Pagès", afirma la impulsora.
La campanya s'ha iniciat per una vintena de persones properes a l'escriptor perquè consideren que Pagès "té molta importància per la seva modernitat" però també perquè va tocar pràcticament tots els gèneres literaris, va formar part de l'aula d'escriptura que hi ha a Girona i tenia "una sensibilitat especial" per impulsar nous talents d'escriptors.
A més, Glòria Cristina recorda que "Figueres apareix a gairebé totes les seves novel·les i en molts dels seus contes". Per això considera que posar el seu nom a l'equipament seria una manera de reconèixer tot el talent que tenia l'autor i l'estima que dedicava a la capital altempordanesa.
De moment, la campanya de suport encara no està tancada i els impulsors la mantenen oberta per a tots aquells qui vulguin afegir-se a la causa i donar més impuls a la candidatura abans que la comissió del nomenclàtor de Figueres es pronunciï i que l'Ajuntament de Figueres n'acabi aprovant el nom definitiu.
