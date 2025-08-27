Trànsit
Reobert el pas a nivell del carrer Fossos de Figueres
Una avaria de les barreres automàtiques ha interromput la circulació durant més d'una hora
Matí complicat a Figueres. A les restriccions i alternatives de mobilitat de la ciutat s'hi ha sumat un incident. El pas a nivell del carrer Fossos de Figueres s'ha tallat durant més d'una hora per una avaria de les barreres automàtiques. A les 13:30 h s'ha pogut reobrir el pas.
La Guàrdia Urbana proposava com a ruta alternativa l'avinguda Vilallonga ja que la N-260 està tallada.
