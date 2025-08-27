Dos ferits en un xoc entre dos cotxes a l’AP-7 a Llers
Hi ha hagut complicació a la via pel tall d'un carril
Un xoc entre dos cotxes complica la circulació a l’AP-7 a l’altura de Llers. L’accident ha tingut lloc cap a tres quarts de deu del matí, al quilòmetre 20,5 en sentit Girona.
Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que ha activat tres ambulàncies.
Arran dels succés, dues persones van resultar ferides lleus. Es tracta d'un home i una dona que han demanat l'alta voluntària, segons el Servei Català de Trànsit
L’incident ha obligat a tallar un dels dos carrils de l’autopista en direcció Girona, provocant retencions de mig quilòmetre que arriben fins a Pont de Molins. La situació viària s'ha normalitzat al cap de dues hores, cap a un quart de dotze del migdia.
