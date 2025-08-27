Dos ferits en un xoc entre dos cotxes a l’AP-7 a Llers

Hi ha hagut complicació a la via pel tall d'un carril

L'accident de trànsit de Llers vist des de les càmeres de la carretera.

L'accident de trànsit de Llers vist des de les càmeres de la carretera. / Servei Català del Trànsit

Eva Batlle

Eva Batlle

Llers

Un xoc entre dos cotxes complica la circulació a l’AP-7 a l’altura de Llers. L’accident ha tingut lloc cap a tres quarts de deu del matí, al quilòmetre 20,5 en sentit Girona.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els Mossos d’Esquadra de Trànsit, els Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que ha activat tres ambulàncies.

Arran dels succés, dues persones van resultar ferides lleus. Es tracta d'un home i una dona que han demanat l'alta voluntària, segons el Servei Català de Trànsit

L’incident ha obligat a tallar un dels dos carrils de l’autopista en direcció Girona, provocant retencions de mig quilòmetre que arriben fins a Pont de Molins. La situació viària s'ha normalitzat al cap de dues hores, cap a un quart de dotze del migdia.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents