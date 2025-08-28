El 33è Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries presenta un programa amb més de 200 activitats
La festa medieval se centrarà per primer cop en el poble i no en la casa comtal
Castelló d’Empúries ha presentat aquest dijous el programa del 33è Terra de Trobadors, que se celebrarà del 12 al 14 de setembre amb més de 200 activitats repartides en una vintena d’escenaris. La festa medieval mobilitzarà unes 700 persones entre entitats, companyies, paradistes i organització.
Enguany, per primera vegada, el festival deixa el focus en la casa comtal per centrar-se en la població i la corporació municipal de la vila al segle XV. “En lloc de les figures de la casa comtal, amb un poble completament subordinat, aquest any el protagonisme és per a la gent”, ha subratllat el regidor de Cultura i Patrimoni, Josep Maria Gironella.
El canvi de perspectiva s’ha traslladat també al cartell, protagonitzat per cinc personatges del municipi medieval: un religiós, la comtessa, un cavaller, un paraire i una bugadera. Representen col·lectius locals com La Cort d’Empúries, Les Bugaderes, Tequatre i Despertaferro. L’alcaldessa, Anna Massot, ha posat en valor la implicació de més de 300 veïns en l’organització i ha destacat que aquesta complicitat, sumada al rigor històric, és “un dels trets diferencials de Terra de Trobadors”.
Com en els darrers tres anys, la festa es nodreix d’una recerca històrica becada per l’Ajuntament. El treball de l’historiador Carles Vela Aulesa ha permès recuperar noms de caps de família, oficis, detalls del govern municipal i de la gestió dels impostos a mitjans del segle XV. La directora artística, Xènia Gasull, ha explicat que un dels reptes ha estat justament traduir aquestes dades en un programa d’activitats “fidel a l’època i atractiu per al públic”.
