Agredeix un octogenari per robar-li la cartera a Llançà

Els Mossos i la Policia Local detenen l’agressor després d’una investigació i gràcies a la col·laboració ciutadana es va recuperar la cartera, tot i que sense els 400 euros que hi duia la víctima

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà han detingut un home de 45 anys per un robatori violent a un octogenari a la població.

Els fets van tenir lloc el 10 d’agost al migdia a Llançà, quan un octogenari va ser atacat mentre caminava per la via pública. Segons el relat de la víctima, un home el va agafar per l’esquena i li va intentar arrabassar la cartera que portava a la butxaca de la camisa. Durant l’agressió, el lladre el va colpejar repetidament al rostre i al cos fins a aconseguir sostreure-li la cartera.

Una persona que va assistir el ferit va avisar la Policia Local, que el va trobar amb una ferida sagnant a l’ull dret. Poc després, un altre ciutadà va localitzar la cartera abandonada, que contenia tota la documentació però no els 400 euros en efectiu que hi havia a l’interior, informa el cos policial.

Gràcies a la investigació dels Mossos de Figueres i la Policia Local, aquest dimeccres 27 d'agost van detenir a Llançà un home de 45 anys, amb antecedents, com a presumpte autor del robatori amb violència i lesions. L'arrestat passa aquest dijous a disposició judicial.

