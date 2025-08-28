Aturen un conductor sense cinturó a Empuriabrava i descobreixen que anava drogat i duia navalles al cotxe
La Policia Local també denuncia l'acompanyant per portar substàncies estupefaents
La Policia Local de Castelló d'Empúries va intervenir la nit d’aquest dimecres a la zona d’oci d’Empuriabrava després de detectar un vehicle que circulava amb el conductor sense portar el cinturó de seguretat.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts de dotze, quan una patrulla va observar la infracció i va decidir aturar el turisme.
Un cop identificats els ocupants, els agents van procedir a escorcollar el cotxe. Durant la inspecció, els agents van trobar dues navalles i diverses substàncies estupefaents. En l'escorcoll de l'acompanyant també li van trobar drogues.
Davant aquests fets, tant el conductor, de 41 anys, com el seu acompanyant, de 38, van ser denunciats en aplicació de la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana, que sanciona la tinença d’armes blanques i drogues.
Drogat
A més, el conductor va ser sotmès a la prova de detecció de drogues i va donar positiu en cocaïna. Per aquest motiu, també va ser denunciat penalment per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes d’estupefaents. A més, li van aixecar acta per no fer ús del cinturó de seguretat.
Com a resultat de la intervenció, el vehicle va quedar immobilitzat i els agents van aixecar les corresponents denúncies administratives contra els dos ocupants.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes