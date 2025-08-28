Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ferit el conductor d’un camió articulat en una sortida de via a Pedret i Marzà

Ha perdut el control del camió després de col·lidir amb la bionda

Una ambulància del SEM.

Una ambulància del SEM. / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Pedret i Marzà

El conductor d’un camió articulat ha resultat ferit en un accident ocorregut la matinada d’aquest divendres a la GIV-6101, al punt quilomètric 2,8, al terme municipal de Pedret i Marzà.

Segons les primeres informacions, el vehicle ha sortit de la via després que el xofer, un jove de 22 anys, perdés el control del camió en col·lidir amb la bionda de seguretat. Tot i que no ha quedat atrapat a l’interior, els serveis d’emergència l’han ajudat a sortir del vehicle per poder ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Mossos d’Esquadra, del SEM i dels Bombers de la Generalitat.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el conductor ha resultat ferit de poca consideració i ha estat traslladat en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Una grua s’ha encarregat de retirar el camió accidentat de la calçada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents