Interrompuda la circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a Llançà

Tècnics d'Adif treballen per solucionar l'avaria

Un dels trens de la línia R11, al seu pas per Figueres.

Un dels trens de la línia R11, al seu pas per Figueres. / arxiu

ACN

ACN

Barcelona

La circulació ferroviària a les línies R11 i RG1 està interrompuda aquest dijous a la tarda entre les estacions de Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura que afecta la tensió elèctrica a Llançà, segons ha informat Renfe. Tècnics d'Adif treballen per solucionar l'avaria com més aviat millor.

