Interrompuda la circulació ferroviària de l'R11 i l'RG1 entre Figueres i Portbou per una incidència a Llançà
Tècnics d'Adif treballen per solucionar l'avaria
La circulació ferroviària a les línies R11 i RG1 està interrompuda aquest dijous a la tarda entre les estacions de Figueres i Portbou per una incidència a la infraestructura que afecta la tensió elèctrica a Llançà, segons ha informat Renfe. Tècnics d'Adif treballen per solucionar l'avaria com més aviat millor.
