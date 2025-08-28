Surt en llibertat el detingut per boicotejar un equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres
La causa està oberta per resistència i desordres públics
El detingut per participar en el boicot contra un equip ciclista d'Israel a l'etapa de La Vuelta de Figueres ha quedat en llibertat, després de passar a disposició del jutjat de guàrdia. Segons ha assenyalat el seu advocat, Benet Salellas, la causa està oberta per un delicte de desordres públics, per resistència i desobediència i per posar en risc greu la circulació. El jove ha passat a disposició de la jutgessa de guàrdia a les onze del matí i ha rebut el suport d'una trentena de persones que s'han concentrat a l'entrada de l'edifici, amb banderes de Palestina. La coordinadora d'ONG solidàries de Girona també ha fet un comunicat defensant que "protestar no és delicte" i donant-li suport.
Satisfacció entre la trentena de membres de la plataforma Alt Empordà per Palestina quan pels volts de la una de la tarda ha sortit en llibertat el detingut per haver participat en el boicot de l'equip Israel, durant la contrarellotge per equips que es va disputar a La Vuelta a Figueres. El membre de l'entitat, Jordi Salvat, reconeix que s'han alegrat molt per la llibertat del seu company, però també per l'impacte mediàtic que va generar l'acció que van fer a la zona de la carretera de la Muga i que va obligar els ciclistes de l'equip Israel a aturar-se i perdre temps, a més de generar un incident amb un mosso de trànsit que anava amb moto escortant els esportistes.
"Va tenir una repercussió molt gran i nosaltres vam cridar a fer accions. Esperem que això serveixi de tret de sortida perquè arreu de l'estat espanyol hi hagi protestes entorn de La Vuelta. Creiem que és necessari", ha assenyalat Salvat.
La policia va detenir l'home i se l'investiga per un delicte de desordres públics, un altre de resistència i desobediència i un altre per haver generat un risc greu per la circulació. Ara bé, després de passar a disposició de la jutgessa de guàrdia ha quedat en llibertat.
Salvat assenyala que la protesta era "necessària" des d'un punt de vista "moral i legal". "No podem estar veient un genocidi, que és el pitjor dels crims, en directe i declarat. Però és que també hi ha una obligació legal, perquè hi ha una convenció pel genocidi, que no només obliga a estats i institucions, sinó també als ciutadans", ha reblat.
Un "rentat de cara"
Des de la plataforma critiquen que l'equip ciclista Israel és "només un rentat de cara" del que consideren un "genocidi en tota regla". Salvat considera que "és molt evident" que el responsable del patrocini de l'equip Israel "va pel món rentant la cara a un estat genocida. Això no ho podem permetre", ha lamentat.
La plataforma ha rebut també el suport de la Coordinadora d'ONG solidàries de les comarques gironines que ha carregat contra la detenció de l'activista i que se l'hagi tractat com "un delinqüent" i no pas com una "persona que exercia la llibertat d'expressió". Des de l'entitat han volgut reivindicar amb un comunicat "el dret de la ciutadania a manifestar-se pacíficament davant un fet tan greu com és el genocidi que pateix el poble palestí".
