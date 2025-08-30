Horticultura del segle XXI
L’altra cara de la Ceba de "Figueras"
Valorada a la cuina per la seva consistència i color, és un mite de l’horta de l’àrea urbana de Figueres que d'autòctona ja no en té res
Santi Coll
"Encara no se n’ha perdut la mena, però poc que li’n falta!". Així s’expressa Joan Ferrer, un pagès de tota la vida, ben entrat en la vuitantena, que ja fa temps va deixar de conrear l’horta familiar. Ell era un dels empordanesos que produïen exemplars de la preuada Ceba de Figueres. Un nom mític per a un producte molt apreciat en gastronomia i que mai s’ha arribat a produir realment a la ciutat que li dona nom. Ras i curt, la Ceba de Figueres es diu així perquè els hortolans dels pobles veïns, sobretot Cabanes, Peralada, Vila-sacra -i Vilatenim quan era municipi independent- les portaven a vendre al mercat de la capital de la comarca i des d’ella, es distribuïen arreu de Catalunya, sobretot a Barcelona, amb tren o amb el transport de l’època.
Si fem el salt a avui, no ens serà gens difícil trobar-ne a dojo, ben empaquetades, en els supermercats de la ciutat. Ben poques estan etiquetades amb el seu nom en català. En canvi, és habitual trobar-ne amb el segell "Cebolla de Figueras". Són cebes que es distribueixen des de municipis allunyats, envasades a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) o conreades a Torregrossa (Pla d’Urgell). En alguns moments, també n’arriben provinents d’Àfrica o Sud-amèrica, un salt de continent que diu molt poc a favor de la sostenibilitat.
Producte de mercat
En el mercat de la fruita i la verdura que se celebra tres cops a la setmana a les places del Gra i de Catalunya, la Ceba de Figueres hi és ben present: "La gent la demana, la compra i la fa servir per cuinar, però ja fa temps que totes les que venem provenen de fora de la comarca", explica Sole Pou, paradista i continuadora d’una llarga presència familiar en el mercat i l’horta empordanesa.
Albert Campsolinas, membre de l’equip multidisciplinari de l’Espigall dedicat a la recerca etnobotànica de varietats antigues, assenyala que "encara se’n fa molta en l’àmbit dels horts domèstics. És una mena de ceba molt popular i arrelada. El que passa que la majoria van a comprar el planter, molt pocs se la fan de llavor seva". "D’aquí ja no n’hi ha i la que es fa és per menats de ceba tendra", diu Albert Vilardell, dels Quatre vents de Vilafant. "Les que arriben són sobretot de les terres de Lleida o de Sòria", confirma.
Campanya comarcal
Temps enrere, els consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà van fer diverses campanyes per promoure la marca de garantia Productes de l’Empordà, entre els quals hi havia la Ceba de Figueres juntament amb l’Arròs de Pals, la Botifarra dolça, els Brunyols de l’Empordà, el Fesol de l’ull ros, la Gamba de Palamós, la Poma de relleno de Vilabertran i el recuit. Tots ells molt apreciats per la gastronomia empordanesa.
Els restauradors han valorat sempre la qualitat especial d’aquests productes hortícoles autòctons, entre els quals també hi ha el recuperat Nap negre de Capmany, "una joia impagable que es desfà a la boca", segons Jaume Subirós, xef del Motel Empordà. La Ceba de Figueres, en concret, és una varietat de l’espècie Allium cepa. Té una forma una mica aixafada i un color rosat, una mica lilós. Els experts consideren que el sòl de l’Empordà atorga a aquesta ceba menys duresa, menys consistència i més dolçor, i per tant, més qualitat.
Avui, a Figueres, d’autòcton només queda la CEBA formativa de bàsquet de l’Adepaf, la CEBA de l’àrea de Promoció Econòmica i el capgròs de la Ceba que forma part del seguici popular geganter. La de "Figueras" és una altra història.
