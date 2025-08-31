Un despreniment obligar a tancar una zona de la platja de Bonifaci de Roses
Els Bombers abalisen la zona afectada i el camí de ronda per garantir la seguretat dels banyistes i vianants
Redacció
Els Bombers han actuat aquest matí arran d’un despreniment a la platja de Bonifaci, al municipi de Roses (Alt Empordà). L’avís s’ha rebut a les 08.46 hores a través del telèfon d’emergències 112.
Com a mesura de seguretat, s’ha procedit a abalisar el camí de ronda i la zona de platja afectada, per tal d’evitar el pas de vianants i garantir la seguretat dels usuaris.
No s’han registrat persones ferides i es manté la vigilància de la zona mentre s’avalua l’estabilitat del terreny.
